Son Mühür- İzmir'in kulüplerinden olan Altay'da oynayan Ceyhun Gülselam, 38 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. TÜRK futbolunun önemli isimlerinden, son olarak Altay forması giyen eski milli futbolcu Bayern Münih altyapısında yetişip; Türkiye kariyerine Trabzonspor'da başladıktan sonra sırasıyla Galatasaray, Kayserispor, Hannover 96, Karabükspor, Osmanlıspor, Alanyaspor ve son 5 sezonda Altay'da görev yapmıştı.

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Ceyhun Gülselam bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaştığı veda mesajında değişen birçok şeyden bahsederken değişmeyen tek şeyin taşıdığı formaya, birlikte mücadele ettiği insanlara ve yaptığı işe duyduğum sevgi ve saygı olduğunun altını çizdi.

Futbolun kendisine kattıklarını anlattı

Ayrıca 38 yaşındaki başarılı oyuncu futbolun kendisine kattıklarını da veda mesajında sıraladı. Takım arkadaşlarına, hocalarına, kulüp çalışanlarına, taraftarlara, tüm camialara ve yolunun kestiği tüm insanlara teşekkürlerini de iletti.

İşte 38 yaşındaki Ceyhun Gülselam'ın duygu dolu veda mesajı:

"Bir futbolcunun hayatı boyunca birçok forma değişiyor. Şehirler, statlar, takım arkadaşları, teknik direktörler, tribünler değişiyor. Ama insanın geriye bıraktığı şey yalnızca oynadığı maçlar olmuyor. Çocukken başlayan ve hayatımın büyük bölümüne eşlik eden futbol yolculuğumun bugün sonuna geldim. Kazandım, kaybettim, sevindim, üzüldüm. Bazen çok güzel günlerden, bazen de insanı büyüten zor zamanlardan geçtim. Ama bütün bu yolculuk boyunca benim için değişmeyen bir şey vardı. Taşıdığım formaya, birlikte mücadele ettiğim insanlara ve yaptığım işe duyduğum sevgi ve saygı. Bana dostluklar, hatıralar, şehirler, ülkeler ve hayatım boyunca yanımda taşıyacağım insanlar bıraktı. Ben futbolun bana verdiği her şeyi büyük bir şükürle yanıma alıyorum. Eğer bu uzun yolculukta birilerinin hayatında güzel bir iz bırakabildiysem, benim için en büyük başarı da budur. Birlikte oynadığım takım arkadaşlarıma, hocalarıma, kulüp çalışanlarına, tribünlerde sesini duyduğum taraftarlara, tüm camialara ve yolumun kesiştiği herkese tüm kalbimle teşekkür ederim. Ve en büyük teşekkür, bütün bu yıllar boyunca yanımda yürüyen aileme… Şimdi çocukluğumdan beri giydiğim kramponlarımı, güzel hatıralarla olduğu yerde bırakma zamanı."