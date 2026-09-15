İzmir depreminde ikiz çocuklarını kaybeden Tülin Batmaz, kurduğu vakıfla binlerce öğrenciye umut olurken geçirdiği ağır trafik kazasından 11 ay sonra mucizevi şekilde hayata döndü. 15 ameliyat geçiren ve sol kolu felç olan Batmaz, hastaneden çıkar çıkmaz tüm mal varlığını vakfa bağışlayarak eğitim seferberliğini yeniden başlattı.

11 aylık hastane süreci ve 15 ameliyat

30 Ekim 2020'deki İzmir depreminde 15 yaşındaki ikizleri Sayra ve Çınar'ı kaybeden Tülin Batmaz, evlatlarının anısını yaşatmak için Sayra&Çınar Vakfı’nı kurmuştu. Geçtiğimiz yıl Sivas yakınlarında geçirdiği trafik kazasında beyin kanaması, omurga kırıkları ve organ yaralanmaları yaşayan Batmaz, ağır ameliyatlar geçirdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve İzmir Şehir Hastanesi’nde geçen 11 aylık tedavi sürecinin ardından taburcu olan Batmaz, yaşadığı mucizevi dönüşü ve vakfın hayatındaki yerini şu sözlerle aktardı:

"Kaza anında ölümü yaşadım. Sanki o sırada Sayra ve Çınar'ı gördüm, bana 'Anne daha erken, yapacak çok işin var' dediler. Ziyaretime gelen öğrencilerim de gitmemem gerektiğini söyledi. Hastaneden çıkar çıkmaz ilk işim evimi ve arabamı vakfa bağışlamak oldu. Ayakta kalmamın tek sebebi bu vakıftır."

Yoğun bakımda bile eğitimi düşündü

Kaza sürecinde ablasının yanından ayrılmayan Sezin Kiremitçi, doktorların umutsuz baktığı anlarda bile Batmaz’ın mücadeleyi bırakmadığını vurguladı. Kiremitçi, "Yoğun bakımdayken bile bilinci açıktı. Bize sürekli 'Çocukların ihtiyaçlarını karşıladınız mı, eğitim süreçleri ne durumda?' diye sorup görevler veriyordu. Tam bitti denilen noktada hayata tutundu" dedi.

5 bin öğrenciye destek ve dev sergi

Hastaneden ayrılır ayrılmaz vakıf çalışmalarının başına geçen Batmaz, Doğu Anadolu’daki öğrenciler için hazırlanan 5 bin kişilik kırtasiye setinin ilk partisini Erzurum’a sevk ettiklerini açıkladı.

Yeni dönemde 14 bin üniversite öğrencisinden burs başvurusu aldıklarını belirten vakıf, 14 Ekim’de İstanbul’da Bedri Baykam küratörlüğünde dev bir sergiye hazırlanıyor. Ünlü sanatçıların bağışladığı resim ve heykellerden elde edilecek tüm gelir, ihtiyaç sahibi gençlerin eğitimine aktarılacak.

