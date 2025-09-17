İzmir Buca'da kriz sona erdi. Aylardır devam eden maaş krizi işçilerin yeniden tepkisine yol açmıştı. Genel-İş Sendikası üyesi belediye işçileri, geçmiş ay maaşları ile geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) farklarının ödenmemesi sebebiyle iş bırakmıştı. Buca'da çöp yığınları oluşurken, 8 gündür süren iş bırakma ve işgal eyleminde yaşanan gelişmeyle birlikte kriz çözülmüş oldu.

Uzlaşma sağlandı!

Sendika yöneticileri ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman akşam saatlerinde yeni bir görüşme gerçekleştirirken, taraflar arasından anlaşma sağlandı.

Başkan Duman duyurdu!

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Değerli Hemşehrilerim;

DİSK Genel İş 6 No'lu Şube ile yaptığımız görüşmeler sonucunda belediyemizde yaşanan ödeme sorununa dair önemli bir adım attık. Ekonomik krizin, gelirlerimizdeki azalmanın ve geçmişten gelen borçların etkilerinin sonucu olarak belediyemizde çalışan arkadaşlarımızın karşılaştığı sıkıntılardan dolayı hizmetlerimizde aksamalar yaşandı. Ancak DİSK Genel İş 6 No'lu Şube ile yaptığımız anlaşma sonucunda belediyemizdeki iş bırakma eylemi sona ermiştir.

Belediye yönetimi olarak bundan sonraki süreçte benzer durumların yaşanmaması için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz Bundan sonra tüm gücümüzle Buca'mıza hizmet etmeye, daha çok çalışmaya ve üretmeye odaklanacağız. Artık Buca ailemize en iyi hizmeti sunmak için mesai arkadaşlarımla hep birlikte görevimizin başındayız. Buca'mızdaki sorunlar hızla çözüme kavuşturacağız.

Tüm Bucalılara bu zorlu süreçteki anlayışınız ve dayanışması için teşekkür ediyorum." dedi.