Geçtiğimiz yıl İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan ve üç kişinin hayatını kaybetmesine neden olan orman yangınına ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi, beş sanığın yargılandığı dava dosyasını karara bağladı. Tutuksuz yargılanan sanıklar duruşmaya katılmazken, avukatları hazır bulundu ve mahkeme heyetine beyanlarını sundu. Mahkeme, savcılığın esas hakkındaki mütalaasını değerlendirdikten sonra hükmü açıkladı.

Mahkeme heyeti, yangının çıkışında rol oynadığı iddia edilen sanıklardan B.G.Ö. ve B.S.Y. hakkında "taksirle orman yangınına neden olma" ve "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından beraat kararı verdi. Aynı şekilde, A.E, M.A.Y. ve Ö.G. hakkında da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan beraat kararı verildi. Ancak bu üç sanık hakkında, "orman yangınına neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına hükmedildi.

Söndürmeye çalışmaları nedeniyle indirim yapıldı

Mahkeme, sanıkların yangını söndürmek için gösterdikleri çabayı ve cezanın gelecekteki yaşamlarına olası etkilerini dikkate alarak, verilen 5 yıllık hapis cezasında indirim yaptı. Bu indirimlerle ceza önce 4 yıl 2 aya, ardından 3 yıl 5 ay 20 güne düşürüldü.

Ne olmuştu?

Dava, 15 Temmuz 2024'te Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkiinde meydana gelen faciayla ilgiliydi. Yangın söndürüldükten sonra, olay yerinde Mesut Coşkunöz, oğlu Hilmi Coşkunöz ve yeğeni Mine Elmas'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında, dört işçi ve arazinin sahibi gözaltına alınmış, haklarında 3 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Tutuklu yargılanan A.E. ve Ö.G. ise 18 Ekim 2024'te serbest bırakılmıştı.