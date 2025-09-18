İzmir merkezli 26 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda çökertilen suç örgütünün, kişisel verileri ele geçirip vatandaşları sahte kredi ve yatırım vaatleriyle kandırdığı ortaya çıktı. Mağdurların telefonlarına yüklenen uygulamalar sayesinde hesaplarına tam erişim sağlayan örgütün yöntemleri deşifre edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik soruşturmayı sürdürüyor. Operasyon kapsamında 84 şüpheli gözaltına alınırken, elebaşı V.U’nun da aralarında bulunduğu 53 kişi tutuklandı.

Şüpheliler, kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirdi

Polisin tespitlerine göre örgüt üyeleri, vatandaşların TC kimlik numarası, telefon numarası ve adres gibi bilgilerini yasa dışı yöntemlerle elde etti. Ardından “0850” ve “444” ile başlayan hatlardan aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıttılar.

Telefon görüşmelerinde sıfır faizli kredi kampanyaları vaadinde bulunan şüpheliler, vatandaşları mobil bankacılık uygulamalarını açmaya ve şifrelerini paylaşmaya ikna etti.

Bu şifreleri kullanarak hesaplardan kredi başvurusu gerçekleştiren zanlılar, işlem tamamlandıktan sonra dönüş yapılacağını belirterek görüşmeyi sonlandırdı. Ancak uygulama şifreleri sayesinde vatandaşların hesaplarındaki parayı kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Sahte kredi ilanlarıyla kişisel veri topladılar

Örgütün sosyal medya üzerinden bankalara ait logolar kullanarak sahte kredi kampanyalarıyla ilanlar yayımladığı tespit edildi. İlanlara tıklayan kişilerin kimlik ve banka bilgileri, “0850” hatlardan arayan şüpheliler tarafından alındı. Ayrıca zanlıların, kredi kartı bilgilerini de elde ederek çeşitli harcamalar yaptığı kaydedildi.

Yatırım dolandırıcılığı için özel uygulama kullandılar

Örgüt üyelerinin yatırım şirketi kılıfıyla yürüttüğü dolandırıcılık faaliyetleri de belirlendi. Yüksek getiri vaadiyle vatandaşları ikna eden şüpheliler, telefonlarına kontrolü tamamen kendilerinde olan bir mobil uygulama yüklettirdi.

Uygulamaya para yatıran kişiler, kısa süre sonra kâr bilgisi alarak şüphelenmedi. Sistemden para çekme izni olmayan uygulamada belirli bir tutara ulaşan şebeke, parayı kendi hesaplarına aktardı ve mağdurların yatırımlarını çaldı.

2024’te 20 milyon lira dolandırdılar

İzmir merkezli şebekenin, bu yöntemlerle 2024 yılı içinde 67 kişiyi toplamda 20 milyon liradan fazla dolandırdığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, örgütün hesap hareketlerini incelemeye devam ederek yeni mağdurları ve şüphelileri tespit etmeye çalışıyor.

Operasyon ve gözaltı süreci

9 Eylül’de düzenlenen operasyon kapsamında 84 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 71 şüpheliden 53’ü tutuklandı, 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.