Son Mühür/Merve Turan- Ege Bölgesi’nde bugün genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bugün beklenen sıcaklıklar

İzmir’de en yüksek sıcaklık 30 derece civarında olurken, Manisa ve Aydın’da termometreler 34 dereceye kadar yükselecek. Gün boyu güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak.

Yarın ve Cuma hava durumu

25 Eylül Perşembe günü (yarın) ve 26 Eylül Cuma günü Ege Bölgesi’nde genel olarak açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak yarın öğleden sonra ve perşembe günü zaman zaman parçalı bulutlanma görülebilir. Rüzgar, kuzey kesimlerde zaman zaman orta, bazı bölgelerde kuvvetli olarak esecek.

Yarın (Perşembe) beklenen sıcaklıklar:

İzmir: 18–30 °C

Manisa: 18–32 °C

Aydın: 17–34 °C

Cuma beklenen sıcaklıklar:

İzmir: 19–31 °C

Manisa: 17–31 °C

Aydın: 17–34 °C

Rüzgar ve bulutlanma

Perşembe ve Cuma günü kuzey kesimlerde rüzgar zaman zaman orta, zaman zaman kuvvetli olacak. Cuma günü bölgedeki hava genel olarak az bulutlu ve açık seyredecek, fakat bazı saatlerde parçalı bulutlanma görülebilir.

Ege Bölgesi’nde önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava etkili olurken, özellikle kuzey yönlerden esen rüzgara karşı tedbirli olunması öneriliyor.