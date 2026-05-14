Son Mühür/Selda Meşe- Çeşme Belediyesi, ilçede ulaşım güvenliği ve kent düzenini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çeşme Belediyesi ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında yürütülen çalışmalar kapsamında yol çizgi boyama uygulamaları, yaya geçidi yenilemeleri ve dolmuş duraklarının bakım-onarım çalışmaları titiz bir şekilde gerçekleştiriliyor.



Trafik düzeninin güçlendirilmesi amacıyla özellikle okul, park, durak ve yoğun kullanım alanlarında yaya güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların planlı şekilde devam ettiği belirtildi.

Konforlu duraklar



Toplu taşıma kullanan vatandaşların daha konforlu ve güvenli alanlarda hizmet alabilmesi amacıyla ilçeye 10 adet yeni durak kazandırılırken, 30 adet mevcut durağın bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Eskiyen ve kullanım konforunu kaybeden durakların yenilenerek kent estetiğine uygun hale getirildiği ve vatandaşlar için daha kullanışlı bekleme alanları oluşturulduğu kaydedildi.

Öte yandan Çeşme Belediyesi çocukların güvenliği için park çevresinde yönetmeliklere uygun hız kesici kasis uygulamalarını da program dahilinde tamamlamayı hedefliyor..

