Maddi sıkıntılar nedeniyle uzun süredir transfer yasağı bulunan ve son dört sezonda üç kez küme düşerek büyük bir gerileme yaşayan Altay, bu sezon da 3. Lig 4. Grup’ta zor günler geçiriyor.

Ligde düşme hattından bir türlü kurtulamayan siyah-beyazlı ekip, yarın deplasmanda formda Tire 2021 Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Tire FK seriyi sürdürmek istiyor

Ev sahibi Tire 2021 FK, son dönemde sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. Son 5 maçında 4 galibiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, Play-Off hattına yükselerek taraftarının yüzünü güldürdü.

Tire temsilcisi, ligde topladığı 12 puanla üst sıraları hedefliyor.Karşılaşmanın bilet fiyatları da açıklandı. Maraton tribün 250 TL, VIP tribün 500 TL, misafir tribün ise 325 TL olarak belirlendi.

Altay’da galibiyet hasreti sürüyor

Geçen yıllarda yaşadığı düşüşün ardından yeniden yapılanma sürecine giremeyen Altay, 3. Lig’e istediği başlangıcı yapamadı. Geride kalan 6 haftada yalnızca 2 beraberlik alabilen İzmir temsilcisi, 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Topladığı 2 puanla düşme hattında bulunan siyah-beyazlılar, Tire deplasmanında sezonun ilk galibiyetini hedefliyor.