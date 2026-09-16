Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da yargılandığı 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin açılan ceza davasının 7'nci duruşması başladı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek duruşmada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu toplam 12 kişi yargılanıyor.

7. duruşması gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin açılan ceza davasının mağdur sıfatıyla yer alan kişi ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Son duruşma 1 Temmuz'da görülmüştü

Davanın son duruşması 1 Temmuz'da görülmüştü. Bu duruşmada Adem Soytekin tanık olarak dinlenmişti. Mahkeme heyeti, ara kararında bazı tanıkların dinlenmesine ve 38. Kurultay'ın iptaline ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki dosyanın gerekçeli kararının getirilmesine hükmetmişti.

Süreç nasıl başladı?

İlgili sürecin başlangıcı 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38'inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21'inci Olağanüstü Kurultay'a dayanıyor. Davada, oylamaya hile karıştırma suçunu işledikleri iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Hem bazı delegeler hem de Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş 38'inci Olağan Kurultay'a şaibe karıştırıldığını öne sürerek farklı mahkemelerde dava açmıştı. Bu davalar daha sonra Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi.