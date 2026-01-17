ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’deki son gelişmelere ilişkin uyarıda bulundu. CENTCOM, Suriye ordusunu gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya ve saldırgan eylemleri durdurmaya çağırdı.

Halep kent merkezinde kontrolü sağlayan Suriye ordusunun Deyr Hafir’e yönelmesi ve Tabka ile Rakka hattına ilerlemesi, ABD’nin alarma geçmesine neden oldu. Bu gelişmelerin ardından CENTCOM’dan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklama, Komutan Oramiral Brad Cooper imzasıyla yayımlandı ve Suriye’de tarafların tansiyonu yükseltecek hareketlerden kaçınması gerektiği vurgulandı.

IŞİD hatırlatması ve “saldırıları durdurun” mesajı

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Suriye’de tüm tarafların gerilimin tırmanmasını önlemeye ve diyalog yoluyla çözüm arayışına yönelik devam eden çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca Suriye hükümet güçlerini, Halep ile Tabka arasındaki bölgelerde her türlü saldırgan eylemleri durdurmaya çağırıyoruz. IŞİD'in kararlı biçimde takip edilmesi ve askeri baskının aralıksız uygulanması, ABD ve koalisyon güçleriyle koordinasyon içinde Suriyeli ortaklar arasında ekip çalışmasını gerektirmektedir. Kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, bölge genelinde barış ve istikrar için hayati öneme sahiptir."