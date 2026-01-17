JPMorgan Chase Finans Direktörü Jeremy Barnum’un, bankacılık sektörünün ABD Başkanı Donald Trump’ın kredi kartı faizlerine yönelik fiyat kontrolü talebine karşı hukuki yollara başvurabileceğini ima eden açıklamalarının ardından, Trump’tan JPMorgan Chase ve Wall Street Journal’a yönelik sert bir çıkış geldi.

Wall Street Journal’a “asılsız haber” tepkisi

Trump, yaptığı son açıklamada Wall Street Journal’ı hedef alarak, gazetenin ön sayfasında JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon’a Fed Başkanlığı teklif ettiği yönünde “tamamen asılsız” bir iddiaya yer verdiğini savundu. Bu iddianın hiçbir şekilde doğru olmadığını vurgulayan Trump, böyle bir teklifin “asla yapılmadığını ve hatta düşünülmediğini” söyledi.

JPMorgan Chase’e dava açma hazırlığı

Açıklamasında JPMorgan Chase’e karşı hukuki adım atacağını da dile getiren Trump, 6 Ocak’taki protestoların ardından bankanın kendisini “yanlış ve uygunsuz bir şekilde” hesaplarından mahrum bıraktığını öne sürdü. Trump, bu gerekçeyle önümüzdeki iki hafta içinde JPMorgan Chase’e dava açacağını ifade ederek, söz konusu protestonun kendi değerlendirmesine göre “haklı çıktığını” ve seçimin “hileli olduğunu” savundu.

“Beni arasalardı hikaye biterdi”

Trump ayrıca Wall Street Journal’ın haber yayımlamadan önce kendisine ulaşmadığını belirterek, “Beni arasalar çok hızlı bir şekilde ‘hayır’ derdim ve hikâye burada biterdi” ifadelerini kullandı.

Hazine Bakanlığı iddialarına yanıt

Jamie Dimon’a Hazine Bakanlığı görevinin de teklif edildiği yönündeki iddialara değinen Trump, mevcut Hazine Bakanı Scott Bessent’in “harika bir iş çıkardığını” ve “bir süper yıldız” olduğunu söyleyerek, Dimon’a böyle bir teklif yapılmadığını yineledi.

“Gerçekleri kontrol etmeliler”

Açıklamasının sonunda Wall Street Journal’ın “gerçekleri kontrol etme” konusunda daha dikkatli olması gerektiğini savunan Trump, aksi takdirde gazetenin zaten zarar görmüş olan güvenilirliğinin daha da aşınacağını ifade etti.