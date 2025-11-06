Futbolcu Cengiz Ünder, sevgilisi Bilge Yenigül’e evlenme teklifiyle yeniden gündeme geldi. Son dönemde Beşiktaş’a transfer olan Ünder’in özel hayatındaki bu önemli adım magazin ve spor dünyasında büyük ilgi gördü.

Cengiz Ünder, Bilge Yenigül ile iki yıldır birlikte bir ilişki sürdürüyor. Romantik bir atmosferde gerçekleşen evlilik teklifinde, Ünder sevgilisine 8 milyon lira değerinde tektaş yüzük taktı. Teklifin ardından çiftin yakın arkadaşlarıyla bir araya gelip kutlama yaptıkları belirtildi.

Evlilik Teklifi ve Kutlama

Beşiktaş’ın yeni transferi olan Cengiz Ünder, sevgilisi Bilge Yenigül’e sürpriz bir şekilde evlenme teklif etti. Teklifin Yerebatan Sarnıcı’nda yapıldığı ve oldukça romantik geçtiği aktarıldı. Teklifin kabul edilmesinin ardından, Bilge Yenigül arkadaşlarıyla birlikte bir araya gelerek kutlama yaptı. Kutlama sırasında Yenigül’ün parmağındaki devasa tektaş yüzük dikkat çekti. 8 milyon lira gibi yüksek bir bedelle alınan bu yüzük, sosyal medyada gündem oldu.

Cengiz Ünder’in Kulüp Kariyerindeki Son Gelişmeler

Marsilya’dan Fenerbahçe’ye geçen Cengiz Ünder, beklenen başarıyı gösterememesi nedeniyle sezon başında Beşiktaş’a kiralık olarak transfer oldu. Sağ kanat oyuncusu olarak yıldızı parlayan Ünder, bu transferle Süper Lig’de yeni bir sayfa açtı. Kariyerine Altınordu’da başlayan, Başakşehir ve Roma gibi önemli kulüplerde oynayan Ünder, Beşiktaş’a gelişinin ardından takımda önemli bir rol üstleniyor. Bu transferin ardından hem saha içi hem de özel hayatındaki gelişmelerle gündemde kalmaya devam ediyor.

Bilge Yenigül Kimdir?

1996 yılında İstanbul’da doğan Bilge Yenigül, aslen Bursa kökenli. Eğitimini Emine Örnek Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. 2018 yılında “Hedefim Sensin” filminde oyunculuk yaptı ve ardından sosyal medya paylaşımlarıyla tanındı. Instagram’da 150 binin üzerinde takipçisi bulunan Yenigül, moda ve yaşam tarzı paylaşımları ile öne çıkıyor. Son dönemde Cengiz Ünder ile ilişkisi ve aldığı evlilik teklifiyle sosyal medyada sıkça konuşuluyor.