İddiaya göre, İstanbul’da yaşayan A.B.’nin kız kardeşinin cenazesi için Çorlu’ya geldiğini öğrenen husumetlisi Aykut Ertaşır, yeğeni Olcay Ertaşır ile birlikte cenaze evine gitti. Taraflar arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık, cenaze evi önünde yeniden alevlendi.

Tartışma silahlı çatışmaya dönüştü

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahların çekilmesiyle kanlı bir kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu Aykut Ertaşır ve Olcay Ertaşır ile A.B. ve O.T. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Olay yerinde can verdiler

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aykut Ertaşır ve yeğeni Olcay Ertaşır’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı A.B. ve O.T. ise ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis geniş çaplı soruşturma başlattı

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgeyi güvenlik şeridiyle çevreledi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, soruşturmanın kapsamı genişletildi. Taraflar arasındaki husumetin geçmişine ilişkin detaylar araştırılıyor.

Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar, silah sesleri üzerine panik içinde bölgeden uzaklaştı. Mahalle sakinleri, “Ne olduğunu anlayamadık, bir anda silah sesleri duyduk” diyerek yaşadıkları korkuyu anlattı.