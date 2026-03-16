Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Küçükakören Mahallesi’nde yaşayan M.Y., evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Olayın ardından Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından cinayetin aydınlatılması için özel bir çalışma grubu oluşturuldu. Ekipler, olayın aydınlatılması amacıyla hem olay yerinde hem de çevrede kapsamlı bir inceleme başlattı.

5 ay boyunca saha ve teknik inceleme yapıldı

JASAT ekipleri, cinayetin işlendiği bölgede yaklaşık 5 ay boyunca detaylı saha araştırması yürüttü. Bu süreçte elde edilen tüm teknik veriler ve deliller titizlikle incelendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, maktulün öldürüldüğü değerlendirilen 13 Nisan 2025 tarihine ilişkin bulgular tek tek analiz edilerek bir araya getirildi.

Katili sigara izmaritindeki DNA ele verdi

Olay yeri incelemesi sırasında bulunan bir sigara izmariti üzerinde yapılan DNA analizinde, elde edilen profilin maktulün yakın arkadaşı ve akrabası olan M.A. ile eşleştiği belirlendi.

Bu bulgu, şüpheli M.A.’nın soruşturma sürecinde verdiği “maktulün evine hiç gitmediği” yönündeki ifadesini de çürüttü.

1 kişi tutuklandı, 7 şüpheliye adli kontrol

Toplanan deliller doğrultusunda gözaltına alınan M.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında bağlantılı oldukları değerlendirilen 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.