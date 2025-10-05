Olay, Erzurum’da meydana geldi. Evde oyun oynadığı sırada 19 adet küçük mıknatısı yutan 3 yaşındaki çocuk, kısa süre sonra rahatsızlandı.

Durumu fark eden aile hemen hastaneye başvurdu. İlk müdahalenin ardından çocuğun hayati risk taşıdığı belirlendi ve Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Endoskopik yöntemle 19 mıknatıs çıkarıldı

Fırat Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, çocuğun yemek borusuna yapışmış 19 mıknatısı endoskopik yöntemle başarılı bir şekilde çıkardı. Doktor Doğan, operasyonun titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Yemek borusu ve mide zedelendi

Mıknatısların uzun süre yemek borusunda kalması nedeniyle, çocuğun yemek borusu ve mide girişinde zedelenme meydana geldi. Erken müdahale sayesinde daha ciddi komplikasyonların önüne geçildi.

Sağlık durumu iyi, taburcu edildi

Ameliyat sonrası yapılan kontrollerde çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Küçük hasta, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Aile, çocuğun hayatını kurtaran sağlık ekibine teşekkür etti.