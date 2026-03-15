Afyonkarahisar'da futbol maçı sonrası yeşil saha bir anda boks ringine döndü. İki takım oyuncularının maçın bitiş düdüğü ile birbirlerine saldırdıkları olayda yumruklar, tekmeler ve taşlar havada uçuştu.

Süper Amatör Lig'de Belediye Bolvadin Termal Spor ile Susuz Belediyespor arasında oynanan rövanş karşılaşması, sahadaki mücadeleden çok maç sonunda yaşanan olaylarla gündeme geldi.

Bolvadin temsilcisi, deplasmanda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanarak kritik bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Susuz Belediyesporlu bir futbolcunun Belediye Bolvadin Termal Spor Teknik Direktörü Fehmi Teke'ye yumruk atmasıyla başlayan olaylarda futbolcular birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, taraftarlar ise sahaya taşlar atarak kavgaya dahil oldular. Sahada hazır bekleyen jandarma ekipleri, coplarla olaya müdahale etti.

Yaşanan gerginlik nedeniyle Bolvadin Termalspor kafilesi statta uzun süre beklemek zorunda kaldı. Edinilen bilgilere göre Bolvadin Belediyespor oyuncuları ve teknik heyeti iftar saatine kadar statta mahsur kaldı. Olayların yatışmasının ardından kafile, güvenlik güçleri eşliğinde stattan ayrıldı.