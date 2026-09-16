Özellikle yeni eğitim yılında üniversiteye başlayacak olanlar ve eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, resmi duyuruların ardından arama motorlarında araştırmalarını hızlandırdı. AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak, 2026 AÖF yeni kayıtları bitti mi, ders seçimi ve kayıt ücreti ödeme işlemleri nasıl yapılır? İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri bünyesinde eğitim hayatını sürdüren ve yeni kayıt hakkı kazanan adaylar için 2026-2027 öğretim yılı güz dönemi heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan ikinci üniversite kayıt yenileme sürecinin ardından gözler genel kayıt yenileme takvimine çevrildi. E-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile sisteme giriş yapan öğrenciler, ders seçim işlemlerini tamamlamadan banka ödeme adımlarına geçemiyor. Bu durum da internette "AÖF kayıt yenileme ücreti nereye ödenir?" ve "AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihleri hangi gün bitiyor?" gibi soruları beraberinde getiriyor. Öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına anadolu.edu.tr adresi üzerinden yayınlanan kılavuzdaki detaylara harfiyen uyması gerekiyor.

2026-2027 AÖF KAYIT YENİLEME VE YENİ KAYITLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Üniversite tarafından paylaşılan resmi takvime göre, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü başlayan İkinci Üniversite çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemleri 19 Ekim 2026 Pazartesi gününe kadar devam ediyor. ÖSYS yeni kayıt işlemleri ise 24 Ağustos'ta başlayıp 4 Eylül 2026 Cuma günü sona erdi. Eğitime kaldığı yerden devam edecek öğrenciler için Güz Dönemi Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) süreci 5 Ekim 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ekim 2026 Pazartesi günü son bulacak. Dikey Geçiş (DGS) kayıtları 14-18 Eylül tarihleri arasında alınırken, DGS ve ÖSYS ek yerleştirme tarihleri ÖSYM'nin yapacağı yeni duyurular ile netlik kazanacak. Kurumlararası ve merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş işlemleri ağustos ayında tamamlandı, kayıtları ise 7-14 Eylül tarihleri arasında yapılıyor.

7592 SAYILI AF KAPSAMINDA GÜZ DÖNEMİ KAYIT TAKVİMİ NASIL İŞLİYOR?

Eğitimlerine af yasası kapsamında dönmek isteyen öğrenciler için de özel bir takvim belirlendi. 7592 Sayılı Af başvuru süreci 2 Ekim 2026 Cuma günü bitiyor. Bu kapsamda yeniden üniversiteye dönecek adaylar kayıt işlemlerini 8-16 Ekim tarihleri arasında, ders ekleme adımlarını ise 8-19 Ekim aralığında tamamlıyor. Af kapsamında yatay geçiş yapacakların başvuruları 18 Eylül'de sona ererken, bu adayların kayıtları 28 Eylül ile 2 Ekim arasında gerçekleşiyor.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR, DERS SEÇİMİ ZORUNLU MU?

Açıköğretim fakültesi öğrencilerinin en çok dikkat etmesi gereken adımların başında ders seçimi yani "ekle-sil" aşaması geliyor. Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler öncelikle aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapıyor. Giriş sırasında e-Devlet şifresi veya standart öğrenci şifresi kullanılıyor. Sistem üzerinden ders seçimi yapılmadan banka entegrasyonu çalışmıyor ve ödeme bilgileri oluşmuyor. Bu nedenle öğrenciler, zorunlu olan ders seçimi işlemini yapmadan kesinlikle kayıtlarını yeniletemiyor.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NEREDEN VE NASIL YATIRILIR?

Sistem üzerinden alacağı dersleri belirleyen ve işlemi onaylayan öğrencilerin harç ödeme bilgileri otomatik olarak ekrana yansıyor. Adaylar, belirlenen kayıt yenileme tarihleri içerisinde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemine girerek ödeme ekranını görebiliyor. Gerekli kayıt ücretini ilgili banka kanalları veya sistem üzerindeki yönergeler aracılığıyla yatıran öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri başarıyla gerçekleşiyor. Daha detaylı bilgi almak ve kılavuza ulaşmak isteyenler Anadolu Üniversitesinin resmi internet sayfasını ziyaret edebiliyor.