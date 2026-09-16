Son Mühür - Küresel piyasalarda yükselen ABD-İran gerilimi ve Rusya-Ukrayna savaşındaki tansiyon, petrol arzına yönelik endişeleri tırmandırdı. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Gece yarısı yapılan 6,59 TL'lik zammın ardından motorin fiyatları Bitlis ve Hakkari'de 98,47 TL'ye, İstanbul'da ise 95 TL'nin üzerine çıkmıştı.

Motorine bu gece yarısı 4,62 TL yeni zam bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 4,62 TL'lik bir zam daha yapılması öngörülüyor. Artışın pompaya yansımasıyla birlikte motorin litre fiyatı İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte 100 TL sınırını aşacak.

Beklenen zam öncesinde büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt pompa fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 80.26 TL

Motorin litre fiyatı: 95.60 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 80.12 TL

Motorin litre fiyatı: 95.46 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 81.25 TL

Motorin litre fiyatı: 96.75 TL

LPG litre fiyatı: 35.09 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 81.52 TL

Motorin litre fiyatı: 97.02 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL