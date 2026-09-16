Gözler, ekonomik düzenlemeler ve 2027 bütçesi gibi kritik konuların görüşüleceği yeni yasama yılına çevrildi. TBMM açılış tarihi 2026, Meclis ne zaman açılacak ve yeni yasama yılı başlangıcı ne zaman gibi sorgular arama motorlarında sıkça araştırılıyor. İşte Meclis tatilinin bitiş tarihine ve yeni dönemin detaylarına dair tüm merak edilen o soruların yanıtları.

28. Dönem 4. Yasama Yılını oldukça hareketli geçiren ve normal şartlarda temmuz ayında kapanması gerekirken ağustos ayının ortalarına kadar mesaiye devam eden Meclis, çalışmalarına kısa bir ara verdi. Emekli maaşlarının artırılmasından yargı paketlerine, uluslararası askeri tezkerelerden vergi düzenlemelerine kadar pek çok kritik yasaya imza atan milletvekillerinin tatil dönüş tarihi belli oldu. Meclisin yeni dönemde özellikle 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile mesaiye başlayacak olması, "TBMM tatili ne zaman bitecek?" ve "Meclis yeni yasama dönemi ne zaman başlıyor?" araştırmalarını hızlandırdı. Resmi takvimin yayınlanmasıyla birlikte Meclisin kapılarını açacağı o gün netleşti.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK, TBMM YENİ YASAMA YILI BAŞLANGICI HANGİ GÜN?

11 Ağustos 2026 tarihinde tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yeni yasama yılı için hazırlıklarını sürdürüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ve Meclis Başkanlığı tarafından duyurulan karara göre, TBMM Genel Kurulu 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te toplanarak yeni yasama yılının açılışını yapacak. Bu tarihe kadar Meclis Genel Kurulu kapalı kalacak olsa da, görevli komisyonlar Meclis çatısı altındaki çalışmalarını sürdürebiliyor ve milletvekilleri basın toplantısı düzenlemeye devam edebiliyor.

28. DÖNEM 4. YASAMA YILINDA HANGİ ÖNEMLİ YASALAR ÇIKTI?

1 Ekim 2025'te başlayıp 10 Ağustos 2026'ya kadar devam eden 4. Yasama Yılı, Meclis tarihinin en yoğun dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. İçtüzük gereği 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Meclis, art arda gelen önemli yasa tasarıları nedeniyle mesaisini ağustos ayına kadar uzattı. Sadece 1 Temmuz'dan kapanışa kadar geçen sürede 7 kanun, 1 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve 1 uluslararası anlaşma kabul edildi.

Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen düzenleme, en düşük emekli aylığının artırılması, öğrenci affı, çocuk koruma kanunu ve uzman erbaşların özlük haklarına dair kanunlar bu son süreçte yasalaştı. Kapanış öncesi Meclisten geçen son yasa ise "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" oldu. Yılın geneline bakıldığında, trafik cezalarından ücretli analık iznine, tarım ve orman düzenlemelerinden emniyet teşkilatı yasalarına kadar 21 kanun teklifi ile 15 uluslararası anlaşma onaylandı.

TBMM YENİ DÖNEM GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?

1 Ekim 2026 Perşembe günü mesaiye başlayacak olan Meclisi, ilk günden itibaren oldukça yoğun bir gündem bekliyor. Tatil dönüşü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun öncelikli maddesi 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi olacak. Bütçe görüşmelerinin yanı sıra, önceki dönemde alınan kararların takibi ve yeni ekonomik düzenlemelerin de hızla Genel Kurul gündemine gelmesi planlanıyor. Geçtiğimiz yasama yılında Türk askerinin Lübnan, Irak, Suriye, Libya ve Somali'deki görev süreleri uzatılmış, Gazze'ye giden insani yardım filolarına yönelik saldırılara karşı ortak tezkereler yayınlanmıştı. Yeni dönemde de Türkiye'nin dış politikasındaki gelişmelerin Meclis mesaisinde geniş yer tutması bekleniyor.