Son Mühür - Siber casusluk faaliyetlerine yönelik sürdürülen istihbari çalışmalar sonucunda, sendikalara yazılım desteği sağlayan Ankara merkezli "Aydo Yazılım" mercek altına alındı. Ankara'daki ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda bilgisayarlar, cep telefonları ve çok sayıda dijital materyal incelemeye alındı.

Sendika yazılımlarına özel sorgu arayüzü eklemişler

MİT'in tespitlerine göre Aydo Yazılım, geliştirdiği bazı sendika yazılımlarına özel bir sorgu arayüzü entegre etti. Bu arayüz sayesinde, sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait kişisel bilgilere erişim sağlandığı belirlendi. İncelemelerde, geçmiş yıllarda internet ortamına sızdırılan veri setlerinin bu sistem üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabildiği, kişilerin kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği saptandı.

18 yaşından küçüklerin verileri ve "NVİ" oyunu

Sistemin, sendika üyeliği oluşturulurken bilgilerin tamamlanması amacıyla kullanıldığı anlaşıldı. Veri tabanında 18 yaşından küçük bireylere ait verilerin de yer alması üzerine soruşturma derinleştirildi.

Sunucularda yapılan teknik incelemelerde, verilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alındığı izlenimi vermek amacıyla sistem kayıtlarına sistematik olarak "NVİ" ibaresinin eklendiği tespit edildi. Ancak elde edilen teknik bulgular, verilerin doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemlerinden çekilmediğini ortaya koydu.

KVKK danışmanlığı verirken veri sızdırmışlar

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer detay ise şirketin "Clock&Wise" markası altında kurum ve kuruluşlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında danışmanlık hizmeti sunması oldu. Bir yandan verilerin korunması için danışmanlık veren şirketin, diğer yandan illegal veri sorgulanmasına imkan tanıdığı belgelendi.

Söz konusu illegal altyapının hangi sendikalar tarafından kullanıldığı ve verilerin hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin incelemeler devam ederken, el konulan dijital materyaller doğrultusunda operasyonun genişleyebileceği bildirildi.