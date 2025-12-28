Edinilen bilgilere göre kaza, saat 00.15 sıralarında Çeşme’nin Alaçatı Mahallesi’nde yaşandı. Kimliği ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, yol kenarında park halinde bulunan polis ekibine ait araca arkadan çarptı.

Polis aracı kafeteryanın dış bölümüne savruldu

Çarpmanın şiddetiyle hem otomobil hem de polis aracı farklı yönlere savruldu. Kontrolden çıkan ekip aracı, yol kenarında bulunan bir kafeteryanın dış mekanına girdi. Kafeteryaya ait şemsiye, masa ve sandalyeler çarpmanın etkisiyle havaya savrularak çevreye dağıldı.

Müşteri olmaması faciayı önledi

Kaza sırasında kafeteryanın dış bölümünde müşteri bulunmaması, olası bir can kaybının önüne geçti. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi.

İki polis saniyelerle kurtuldu

Kaza anında polis aracının dışında, kaldırım üzerinde bekleyen iki polis memuru ise savrulan araçların arasında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, siyah otomobilin polis aracına çarpması, araçların savrularak kafeteryanın masa ve sandalyelerini uçurması ve kaldırımda bulunan polis memurlarının şans eseri kurtulması net şekilde görüldü.

İnceleme başlatıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobil sürücüsünün kimliği ve kazaya ilişkin detayların yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacağı bildirildi.