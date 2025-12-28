TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden İzmir’in köklü çınarı Altay, saha içerisinde yakaladığı galibiyet serisiyle moral bulurken, idari ve mali tarafta büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Ligin ilk yarısının son dört haftasında üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 18’e yükselten ve devre arasını 10. basamakta kapatan siyah-beyazlılarda, ödenmeyen alacaklar nedeniyle hukuki süreç başlatan oyuncuların sayısı her geçen gün artıyor. Kulüp içerisindeki ekonomik dar boğaz, sportif başarıyı gölgede bırakacak seviyeye ulaşırken, noter kanalıyla ihtarname gönderen futbolcu sayısı son gelişmelerle birlikte 7’ye ulaştı.

Genç yetenekler de hukuki sürece dahil oldu

Altay’da daha önce tecrübeli isimlerle başlayan ihtarname krizine, son olarak kulübün öz kaynağından yetişen isimler de eklendi. Siyah-beyazlı camiada şok etkisi yaratan gelişmeye göre, altyapı patentli orta saha oyuncusu Ege Parmaksız ile sağ bek mevkisinde görev yapan Mert Yıldırım, biriken alacaklarının tahsili amacıyla kulübe ihtarname gönderdi. Bu iki genç oyuncunun da sürece dahil olmasıyla birlikte, yönetimin ara transfer dönemine kadar çözmesi gereken dosya sayısı kabardı.

Yıldız isimler serbest kalma riskiyle karşı karşıya

Kulüpte daha önce ihtar çeken isimlerin profili, tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor. Takımın tecrübeli ve kilit oyuncuları arasında yer alan Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir ve Murat Berkan Demir, alacaklarının ödenmemesi durumunda serbest kalma hakkını elde etmek için resmi başvurularını yapmıştı. Yaklaşık 4.5 yıldır devam eden transfer yasağı sebebiyle kadrosuna yeni bir isim ekleyemeyen İzmir temsilcisi, mevcut kadrosundaki bu 7 as oyuncusunu da kaybetmesi halinde ligin ikinci yarısında sahaya çıkacak kadro kurmakta büyük zorluklar yaşayabilir.

FIFA tehlikesi ve puan silme tehdidi

Altay için kriz sadece mevcut kadroyla da sınırlı kalmıyor. Geçmiş dönemlerde forma giyen yabancı oyuncuların biriken borçları nedeniyle dosya bazında FIFA ile karşı karşıya kalan siyah-beyazlı yönetim, zamana karşı yarışıyor. Eğer önümüzdeki süreçte eski yabancı futbolculara yapılması gereken kritik ödemeler gerçekleştirilemezse, kulübü puan silme cezası ve hatta bir alt lige düşürülme gibi çok ağır yaptırımlar bekliyor. Hem iç piyasadaki oyuncularına hem de uluslararası borçlarına çözüm arayan İzmir ekibinin, bu kaostan nasıl çıkacağı camia içerisinde büyük bir merak konusu.