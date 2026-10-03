Son Mühür / Atakan Başpehlivan Yeni Yol Partisi TBMM Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, adı fon soruşturmalarıyla gündeme gelen ve görevinden istifa eden AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'yı eleştirerek, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk Özdağ: Siz kimsiniz?

40 yıldır bürokratlık yaptığını belirten ve 10 milyonunun dahi olmadığını söyleyen Yeni Yol Partisi TBMM Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'yı eleştirerek, "Tam 40 senedir bürokratım. 40 senedir memurum, üniversite hocasıyım ve 33 yıldır siyasetle uğraşıyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun genel başkan yardımcısıyım 17 sene.

Ardından Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 3 dönem milletvekiliyim, komisyon başkan vekiliyim, genel başkan yardımcısıyım. Ardından Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısıyım, kurucusuyum. Ardından milletvekiliyim tekrar 4. dönem. Grup başkanıyım, grup başkan vekiliyim. Ne 133 milyonu 6 milyonum olmadı, milyonum, 10 milyonum olmadı. Nereden buluyorsunuz bu paraları? Siz kimsiniz? Nerede çalışıyordunuz siz? Babanız fabrikatör müydü sizin?

Kimsiniz siz? Nerede, hangi arsayı sattınız? Hangi tarlanızdan imar geçti sizin? Nereden apartmanlarınız oldu sizin? Türkiye'de bir "Nereden Buldun Kanunu" çıkmadıkça hiç kimse kimsenin mal varlığının hesabını soramaz evet. Artı, Türkiye'de herkes mal varlığını bildiriyor bulunduğu kurumlara. Milletvekilleri, bakanlar, genel müdürler, daire başkanları, şube müdürleri, memurlar, belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, rektörler, rektör yardımcıları, daire başkanları, üniversite hocaları... Kiminki ortaya çıkıyor?" şeklinde konuştu.

"Türkiye bağırsaklarına kadar kirlenmiş bir ülkedir"

Son olarak, Türkiye'nin büyük bir temizliğe ihtiyacının olduğunu belirten Özdağ, ülkenin kirlenmesindeki tek sebebin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı: "Kaç kanun teklifi verdiğimi görüyor da benim kaç evimin olduğunu niye görmesin? Niye tarlamı görmesin?

Niye arabamı görmesin? Bir milletvekili burada 280 bin lira maaş alıp da 20 milyonluk arabaya biniyorsa hesabını vermelidir bunların. Bu sadece bizim için değil, bütün bürokratlar için geçerlidir. Ya Türkiye'nin büyük bir temizliğe ihtiyacı vardır. Türkiye bağırsaklarına kadar kirlenmiş bir ülkedir. Ve bu ülkenin kirlenmesinin tek sebebi vardır; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir, başka bir şey değildir"