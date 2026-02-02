Genellikle yüksek rakımlı dağ yamaçlarında yabani olarak yetişen salep ile iklim seçiciliğiyle bilinen safran, bu kez Yüksekova Ovası’nda toprakla buluştu. 52 yaşındaki çiftçi Kerim Erişmiş, çevresinden gelen “bu ürünler bu iklimde tutmaz” uyarılarına rağmen iki yıl önce deneme üretimine başladı.

İnat, sabır ve ilk hasat

Yaklaşık 20 yıllık çiftçilik deneyimini deneme süreciyle birleştiren Erişmiş, geçtiğimiz günlerde safran ve salepte ilk hasadını aldı. Kendi ürettiği safranla çay demleyen, salep pişiren Erişmiş, toprağın gücüne inanarak yola çıktığını ve emeğinin karşılığını aldığını ifade etti.

Kurumsal destek vurgusu

Başarılı üreticiyi evinde ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, girişimin bölge için stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek desteklerin süreceğini belirtti. Erişmiş ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası’nın teknik destek ve teşviklerinin üretimde belirleyici rol oynadığını söyledi.

Bölge tarımı için yeni bir yol

Yüksek katma değerli ürünler arasında yer alan safran ve salebin Yüksekova Ovası’nda yetiştirilmesi, Hakkari tarımı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kerim Erişmiş’in tarlası, geleneksel ürünlerin dışına çıkmak isteyen çiftçiler için örnek bir model haline gelirken, bölge ekonomisi için de yeni bir gelir alanının kapısını aralıyor.