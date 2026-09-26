Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı şüphelenilen şahıs, Konya’ya gitmek için bindiği otobüste yakalandı. 170 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını çaldığı ileri sürülen şahıs, olay sırasında tanınmamak için çarşaf giydiği ve şapka taktığı, ardından ise parkta kıyafet değiştirerek bölgeden uzaklaştığı anlaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, evden hırsızlık olayının şüphelisi tespit edildi.

Hamile olduğu öğrenildi

İncelemelerin ardından hamile olduğu öğrenilen kadın şüphelinin kilitlenmeden kapatılan evin kapısından içeri girerek yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını çaldığı tespit edildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü araştırmada şüphelinin, Ağustos ayında Bolu'da yaklaşık 300 bin lira, Eylül ayında ise Kastamonu'da yaklaşık 40 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasının çalındığı iki ayrı evden hırsızlık olayına da karıştığı tespit edildi.

Dosyası dudak uçuklattı

Şüphelinin yapılan sorgulamasında, daha önce hırsızlık suçundan 152 ayrı suç kaydının bulunduğu ve hakkında toplam 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahıs, Ankara'dan otobüsle Konya'ya gitmek üzereyken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.