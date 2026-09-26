Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı, adli ve idari yargıda birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcıları açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, belirlenen tarih itibarıyla gerekli şartları taşıyan isimlere ilişkin listeye yer verildi.

Karar, hakim ve savcıların mesleki süreçlerinde önemli aşamalardan biri olan birinci sınıfa ayrılma incelemesine ilişkin isimleri kapsıyor.

İzmir’den bir isim

HSK’nın yayımladığı listede İzmir de yer aldı. İdari yargı bölümünde Hasan Hüseyin Yapıcı, İzmir İdare Mahkemesi Başkanı göreviyle listede bulunuyor.

Yapıcı’nın da aralarında bulunduğu isimler, 31 Ağustos 2026 itibariyle birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi olacak.

Atama kararı değil

Resmi Gazete’de yayımlanan karar, hakimlerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin bir atama kararı niteliği taşımıyor. Düzenleme, birinci dereceye yükselmiş ve gerekli süreyi tamamlamış hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulmasına ilişkin isimleri içeriyor.

Bu nedenle karar kapsamında İzmir’de herhangi bir hakim veya savcının görev yerinin değiştirildiğine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor.

Listede adı olmayanlar için başvuru hakkı

HSK kararında, gerekli şartları taşıdığı halde listede ismi bulunmayan hakim ve savcılar için de başvuru yolu gösterildi.

Buna göre listede adını göremeyen ve birinci dereceye yükseldiği halde gerekli inceleme kapsamında bulunması gerektiğini değerlendiren hakim ve savcılar, kararın yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı başvuruda bulunabilecek.