Ankara’da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde gerçekleştirdiği eylem sırasında emekli polis memuru Ali Şekeroğlu yaşamına son verdi. Hastaneye kaldırılan Şekeroğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Özgür Özel, olayın ardından yaptığı açıklamada Şekeroğlu’nun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Özel, yaşanan ölüm üzerinden emeklilerin ekonomik koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Çaresizliğin eşiği bu”

Özel, emeklilerin geçim sıkıntısının uzun süredir gündemde olduğunu belirterek, yaşanan son olayın bu sorunların ulaştığı noktayı gösterdiğini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, yaşanan olayla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Anayasa Mahkemesi önünde hakkını ararken canına kıyan emekli polis memurumuz Ali Şekeroğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm emeklilerimize başsağlığı diliyorum. Uzun süredir söylüyoruz; emeklilerimizin yaşadığı geçim sıkıntısı artık bir sorun olmaktan çıkmış, çaresizliğin ve isyanın eşiğine gelmiştir.”

Yazar kasa eylemini hatırlattı

Özgür Özel açıklamasında, geçmişte yaşanan ekonomik krizde Başbakanlık önünde gerçekleştirilen yazar kasa eylemini hatırlattı. Anayasa Mahkemesi önünde gerçekleştirilen emeklieyleminde yaşanan olaya ilişkin iktidar medyasının kayıtsız kaldığını söyleyen Özel, “Başbakanlığın önüne bir yazarkasa atılması yıllarca konuşuldu, bugün bir emekli Anayasa Mahkemesi önünde canına kıyıyor. Ama iktidar medyası haberi bile görmüyor” diye konuştu.

“İki seçenek var…”

Özgür Özel, açıklamasının sonunda emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin hükümete çağrıda bulundu.

Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ya bir an önce sandığı getirsinler, emekliler bu iktidardan kurtulsun. Ya da emeklileri bu sefaletten kurtarsınlar.”

