Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel komutanlığı tarafından İzmir Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği ihaleye ilişkin bir şirkete ihalelerden 1 yıl men kararı verildi.

Karara konu ihale, 2026/510154 ihale kayıt numarasıyla gerçekleştirildi. İhalenin yapıldığı idarenin adresi ise İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Jandarma Tedarik Merkezi olarak ilanda yer aldı.

Şirket ve ortaklık bilgileri

Yasaklama kararı, İmece Enerji Hafriyat Madencilik İnşaat Tekstil İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında verildi.

Kararda şirketin Gündoğdu Mahallesi, Gönen ilçesi, Balıkesir adresi yer alırken, ortaklık bilgilerinde Sevgi Kübra İzgi ismi ve İzmir’in Bayraklı ilçesindeki adres bilgisi de yer aldı.

İhalelere katılım 1 yıl yasaklandı

Kararın hukuki dayanağı 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu olarak gösterildi. Yasaklama, tüm ihaleleri kapsarken süresi ise 1 yıl olarak belirlendi.

