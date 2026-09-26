Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, gazeteci Ali Tarakcı’nın 23 Eylül’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlattı.

Tarakcı’nın paylaşımında, “Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek.” ifadeleri yer alırken, paylaşımın ardından sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa edeceğine dair iddialar dolaşmaya başlamıştı.

Şimşek’in adı gündeme geldi

Söz konusu paylaşımın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa edeceği, hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a istifasını sunduğunu ancak Erdoğan’ın istifayı kabul etmediğine yönelik spekülatif iddialar da sosyal medyada etkileşim aldı.

Şimşek, iddialar üzerine sosyal medya hesabından şu ifadelerle iddiaları yalanladı:

“Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir.”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de Şimşek’in istifasını sunduğu veya bu yönde talepte bulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma

Başsavcılık, Tarakçı’nın paylaşımını Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu kapsamında değerlendirdi.

Soruşturma kapsamında Tarakçı hakkında gözaltı kararı verildiği, ikamet adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak incelenmesi yönünde talimat verildiği bildirildi

