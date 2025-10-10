Türk televizyonlarının genç ve başarılı spikerlerinden biri olan Cansu Canbaz, özellikle TRT Spor ekranlarında aktif görev alıyor. Ankara'da dünyaya gelen ve çocukluğundan itibaren medya sektörüne ilgi duyan Canbaz, eğitim hayatını uluslararası ilişkiler üzerine şekillendirdi. Kısa sürede spor medyasının tanınan isimlerinden biri haline geldi ve izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Üniversite yıllarında CNN Türk ve Habertürk’ün Ankara bürolarında staj yaparak profesyonel basın dünyasına adım attı. TRT Haber’de muhabir olarak görev aldıktan sonra, 2019 yılında TRT Spor’a transfer oldu ve spor spikerliği kariyerini sürdürdü. Futbol ve basketbol programlarında yaptığı sunuculuk ve yorumları ile spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Cansu Canbaz Kimdir?

Cansu Canbaz, 17 Aralık 1989’da Ankara’da doğdu. Aslen Erzurumlu olan spiker, ailesiyle birlikte Ankara’da büyüdü ve eğitimini burada tamamladı. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Ardından Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde spikerlik ve diksiyon eğitimi aldı. İngiltere’de kaldığı süre boyunca hem dil hem de kültürel açıdan kendini geliştirme fırsatı buldu. 1.75 metre boyunda ve 54 kilogram ağırlığında olan Canbaz; zarif, enerjik ve iletişime açık yapısıyla mesleğinde fark yaratıyor. Sevilen spiker Yunan Petros Mitakos ile evli. A

Meslek Hayatı ve Kariyer Yolculuğu

Canbaz, medya sektörüne ilk adımını stajyer muhabir olarak attı. CNN Türk ve Habertürk’te dış haberler stajı yaparak sektörde deneyim kazandı. TRT Haber’de hem yurtiçinde hem yurtdışında önemli haberlere imza attı, diplomatik röportajlar ve saha görevlerinde bulundu. TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarında spor spikerliği görevini üstlendi. Özellikle futbol ve basketbol programlarındaki başarılarıyla geniş bir takipçi kitlesi edindi.

Sosyal medyada da oldukça aktif olan Cansu Canbaz, Instagram ve Twitter hesapları üzerinden hem iş hayatından hem de günlük yaşamından paylaşımlar yapıyor. Beşiktaş taraftarı olan spiker, sporun dışında kitap okumak ve seyahat etmek gibi hobilere de vakit ayırıyor.

Özel Hayatı ve Sık Sorulan Sorular

TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarında spikerlik görevini sürdürüyor. Genç yaşına rağmen medya sektöründe akıcı Türkçesi ve profesyonel duruşu ile dikkat çekiyor.

Cansu Canbaz’ın ekran performansı izleyiciler tarafından samimi ve güvenilir bulunuyor. Kısa sürede medya dünyasında kendine sağlam bir yer edindi ve sosyal medyada takipçileriyle sıcak iletişim kurarak fark yaratıyor.

Teknik Detaylar ve İstatistikler

Cansu Canbaz’ın ekranlarda gösterdiği başarı, özellikle spor programlarındaki performansı ile ölçülebiliyor. 1.75 boyunda ve 54 kilo olan spiker, genç yaşına rağmen TRT ekranlarında önemli pozisyonlarda yer aldı. 1989 doğumlu olan Canbaz, 2024 yılı itibarıyla 35 yaşında ve spor medyasında aktif bir şekilde görev almaya devam ediyor.

Canbaz’ın kariyerinde yer aldığı önemli kurumlar ve görevler:

CNN Türk Dış Haberler (Stajyer Muhabir)

Habertürk Ankara Bürosu (Stajyer Muhabir)

TRT Haber Muhabirliği (Yurt içi ve Yurt dışında)

TRT Spor ve TRT Spor Yıldız (Spiker)

Cansu Canbaz, kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde çıkarken, ekranlardaki güvenilir duruşu ve sosyal medyadaki aktifliğiyle Türkiye’nin tanınan spor spikerleri arasında yer aldı.