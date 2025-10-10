Kamuoyunda yankı uyandıran Gezi Parkı olayları sürecinde adı sıkça geçen Ayşe Barım, sağlık sorunları nedeniyle tekrar gündemde yer aldı. Son olarak 1 Ekim’de ev hapsiyle tahliye edilen Barım, evinde aniden fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Barım’ın yaşadığı sağlık problemleri üzerine, sağlık durumu ve geçireceği operasyonla ilgili detaylar merak konusu oldu.

Gezi Parkı protestoları sırasında ünlü isimleri organize ettiği iddiasıyla tutuklanan Ayşe Barım cezaevinde bazı sağlık sorunları yaşadığını dile getirdi. Hastanedeyken hakkındaki yeniden tutuklama kararını öğrenmesi ise süreci daha da dikkat çekici hale getirdi. Barım’ın sağlık endişeleri üzerine yetkililer ve doktorlar tarafından yapılan açıklamada, ameliyat kararı alındığı duyuruldu.

Ayşe Barım ne ameliyatı olacak?

Ayşe Barım, 27 Ocak’tan beri tutuklu bulunuyordu ve bu süreçte sağlık sorunları yaşadı. Son mahkemede tahliye edilip ev hapsine alınmasının hemen ardından evinde fenalaşarak yeniden hastaneye kaldırıldı. Barım için doktorlar açık kalp ameliyatı yapılması gerektiğine karar verdi. Açık kalp ameliyatı, genellikle ciddi kalp rahatsızlıklarında uygulanıyor ve uzun bir iyileşme süreci gerektiriyor. Bu tür operasyonlar, hastanın yaşam kalitesini artırmak ve hayati riskleri azaltmak açısından kritik bir öneme sahip.

Açık kalp ameliyatlarında, operasyon süreci ve sonrası dönem oldukça hassas geçiyor. Genel istatistiklere göre, bu tür ameliyatlar Türkiye’de yılda yaklaşık 60 bin kez uygulanıyor ve başarı oranı %95’in üzerinde seyrediyor. Ayşe Barım’ın geçireceği operasyonun ardından rehabilitasyon ve sağlık kontrolleri süreci de yakından takip edilecek.

Ayşe Barım kimdir?

Ayşe Barım, Türkiye’de özellikle sanat ve medya çevrelerinde tanınan bir isim olarak biliniyor. Ünlü menajer, birçok sanatçının kariyerinde etkili rol oynadı. Gezi Parkı olayları sırasında gözaltına alınmasının ardından kamuoyunda daha fazla tanındı. Kariyeri boyunca sanatçı menajerliği ve organizasyon işleriyle uğraştı.

Geçmişte üstlendiği görevlerle ve ünlülerle kurduğu profesyonel ilişkilerle adını duyurdu. Son dönemde yeniden gündeme gelmesinde ise hem hukuk süreci hem de sağlık sorunları etkili oldu. Şu anda ameliyat süreci ve sonrasındaki tedavi gündemde yer almaya devam ediyor.

Tutuklanma süreci ve son gelişmeler

Ayşe Barım’ın geçirdiği sağlık sorunları, hakkında infazın ertelenmesi söylentilerini de beraberinde getirdi. Ev hapsindeyken fenalaşıp hastaneye kaldırılması, sağlık endişelerinin yargı sürecine nasıl yansıyacağı sorusunu gündeme getirdi. Yetkililerin, Barım’ın sağlık durumuna göre infazda bir değişiklik yapıp yapmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

Ayşe Barım'ın sağlık ve hukuki süreci anbean takip edilmeye devam ediyor. Özellikle sanat camiası ve kamuoyunun gözü, yoğun bakım ve ameliyat sonrası iyileşme dönemine çevrilmiş durumda.