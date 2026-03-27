Son Mühür- "Havhav" şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Lvbel C5, bu kez müziğiyle değil fiziksel değişimiyle gündeme geldi.

Sosyal medyada yayılan konser görüntülerinin ardından ünlü rapçi hakkında yapılan yorumlar kısa sürede magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada gündem olan değişim

Konser performanslarından paylaşılan görüntüler sonrası Lvbel C5’in kilo aldığı yönündeki yorumlar dikkat çekti.

Özellikle sosyal medya kullanıcıları, rapçinin son hali üzerinden çeşitli değerlendirmelerde bulunurken, görüntüler kısa sürede viral oldu.

Rihanna benzetmeleri dikkat çekti

Yapılan yorumlar arasında en çok konuşulan detay ise dünyaca ünlü yıldız Rihanna ile yapılan benzetmeler oldu.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, rapçinin yeni görünümünü Rihanna’ya benzeterek esprili paylaşımlar yaptı.

Sağlık sorununu ilk kez açıkladı

Gelen yorumların ardından sessizliğini bozan Lvbel C5, kilo artışının arkasında estetik ya da yaşam tarzı değişikliğinin olmadığını belirtti.

Ünlü isim, böbrekleriyle ilgili yaşadığı sağlık problemi nedeniyle vücudunda ciddi ödem oluştuğunu ifade etti.

“Vücudum ayak bileklerime kadar ödem tuttu”

Konuya ilişkin açıklamasında rapçi, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı: “Sağlık sorunlarımla alakalı. Böbreklerimle ilgili bir sıkıntı var. Vücudum ayak bileklerime kadar ödem tuttu.”

"Rihanna ile benzerliğimiz..."

Lvbel C5, Rihanna’ya benzetilmesiyle ilgili yapılan yorumlara ise mizahi bir dille yaklaştı. Ünlü rapçi, kendisine yapılan benzetmelerle ilgili şunları söyledi:

“Gördüm evet, çıldırdım. Bizim insanlar çok iyi şaka yapıyor. Helal olsun cidden. Kendimle barışık bir insanım. Rihanna ile benzerliğimiz ten rengimiz, burnumuz, göbeğimiz.”