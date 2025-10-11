Son Mühür- Yılbaşından bu yana yüzde 50'nin üzerinde değerlenen ons altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yeniden ticaret savaşlarının başlamasının gündemde olduğu süreçte kripto para piyasası ve hisse senetleri düşüş trendine girerken ons altın yüzde 1 yükselişle yeniden 4.000 doların üzerine çıkmayı başardı.



Tüm zamanların zirvesinde...



''Mevcut risklerle birlikte son dönemde altında, hem merkez bankası alımları hem de ETF girişleriyle birlikte çok güçlü bir ralli izliyoruz.'' hatırlatmasında bulunan ekonomist Ali Cenk Gözen,

''Eylül ayında altın destekli borsa yatırım fonlarına olan talep son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yatırımcılar özellikle faiz indirim beklentilerinin güçlendiği ve doların zayıfladığı bir ortamda yeniden altına yöneldi. Ons fiyatı 4.000 dolar eşiğini aşarak tüm zamanların zirvesine çıktı. Altın piyasasının yönünü artık yeniden merkez bankaları çiziyor.



Son üç yılda 1.000 tonun üzerinde alım yapan bankalar, rezerv yönetiminde doların ağırlığını azaltıp altına yöneliyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra hızlanan bu eğilim, Batı yaptırımlarının döviz rezervlerini nasıl kırılgan hale getirdiğini gözler önüne seriyor.'' değerlendirmesinde bulundu.