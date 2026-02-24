AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a gerçekleştirilen ziyaretin ardından yapılan eleştirilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlerin ardından İzmir’deki 30 ilçe belediye başkanına mektup gönderdiğini belirten Çankırı, “Konak'ta Belediye Başkanı adayı olarak seçimi kaybettikten sonra tekrar milletvekili kimliğimize döndüğümüz için bu şehri seven, hizmet etmek isteyen biri olarak 30 ilçe belediye başkanına hem tebriklerimi hem de merkezi hükümet olarak birlikte hareket edilmesi gereken ne varsa kapımın açık olduğunu gösteren bir mektup yollamıştım” dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı ile yapılan görüşmenin bakanlık ziyareti kapsamında kamuoyuna yansıdığını ifade eden Çankırı, “Görüşmeler bakanlık ziyaretini kapsadığı için basına yansıdı. Sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını değil Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ziyareti de oldu” diye konuştu.

Geçmişte farklı ilçelerle de temas kurduklarını belirten Çankırı, “Geçmişte Narlıdere, Buca, Balçova gibi birçok ilçeden kapımızı kim çalarsa çalsın her zaman onlarla beraber hareket etmekten yana olan birisiyim. Bunu başka türlü algıladılar ve başka tarafa çektiler” ifadelerini kullandı.

“Siyaset içerisinde doğru bir bakış açısı olarak görmüyorum”

Ziyaretin farklı anlamlar yüklenerek eleştirilmesine tepki gösteren Çankırı, “Ancak Cemil Tugay bütün bakanlıkları gezerken bu kadar konuşulmadı. Bir kadının üstünden siyaseti bu kadar köpürtmeleri de çok maalesef kötü” dedi.

Karşıyaka’da geçmişten gelen sorunların bulunduğunu dile getiren Çankırı, “Biz, ‘Problemlere karşı yapılandırmasını nasıl yapabiliriz?’ düşüncesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret ettik. Ancak buna bir sürü anlam yüklediler. Yıldız Hanım'a fazlasıyla bir mobbing uygulandı” şeklinde konuştu.

Benzer ziyaretlerin farklı belediye başkanlarıyla da yapılabileceğini belirten Çankırı, “Bir gün Nilüfer Hanım'la da bir bakanlık ziyareti yaptığımızda da mı böyle algılanacak? Ya da Karabağlar'da mobilyacıların problemlerine ilişkin Helin Hanım'la beraber bir program yaptığımızda yanlış mı anlaşılacak? Ben bunu siyaset içerisinde doğru bir bakış açısı olarak görmüyorum” dedi.

“İzmir’in kronik sorunları var”

Yerel seçim sonrası sahada olduklarını vurgulayan Çankırı, “Dün saat 02.30'lara kadar Kınık ilçemizi, daha önce de Ödemiş ilçemizi ziyaret ettik. Her ilçede gerçekten kronikleşmiş problemler olduğunu gördük” ifadelerini kullandı. Altyapı ve çevre sorunlarına dikkat çeken Çankırı, “Kemalpaşa'daki 3 yıl önce gittiğimiz bir eve tekrar gittiğimizde durum aynı. Alsancak'taki apartman görevlileri ‘Sürekli buzdolabı değiştirmek zorunda kalıyoruz. Eşyalarımız eskidi’ diyorlar. Orada iş yerlerini basan yağmur suyu değil, altyapıdan gelen kirli bir su. Bu çağda maalesef bu şehrin altyapısının hala bu şekilde olması hepimizin içini acıtıyor” dedi.

Çankırı, İzmir’in çöp, sel ve körfez kirliliği gibi sorunlarla gündeme geldiğini belirterek, “O yüzden bu problemlerin bitmesi için biz de canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.