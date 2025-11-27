Son Mühür- Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtilen 78 yaşındaki Ali Başak Karatay, 25 Kasım’da yaşamını yitirdi. Moda Camii’ndeki tören sırasında Prof. Dr. Canan Karatay ile oğlu Mehmet Karatay zaman zaman güçlükle ayakta durdu.

“47 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim”

Taziyeleri kabul eden Canan Karatay, duygularını şu sözlerle ifade etti:



“47 yıllık eşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun. Arayan, soran, haber gönderen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Geride kalan herkese sağlık ve mutluluk diliyorum.”

Aziz Sancar çelenk gönderdi

Cenaze törenine Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından çelenk gönderildi. Dr. Ali Başak Karatay’ın cenazesi, Moda Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.