Konya’nın simge yapılarından biri olan tarihi Aziziye Camisi, sosyal medyada paylaşılan tartışmalı bir görüntüyle gündeme geldi. İbadethane içerisinde çekilen videoyu müzik ekleyerek kişisel sayfasında yayınlayan genç kız ve yanındaki arkadaşı, kamuoyunda oluşan büyük tepkinin ardından emniyet birimlerinin radarına girdi. Manevi değerlere yönelik hassasiyeti zedelediği öne sürülen video klip, yargı makamlarını harekete geçirdi.

Sosyal Medyada "Darlama" notuyla paylaşıldı

Olayın fitili, bir sosyal medya kullanıcısının Konya’nın Karatay ilçesinde bulunan Osmanlı mirası Aziziye Camisi’nin içinde kaydettiği görüntüleri paylaşmasıyla ateşlendi. Görüntülerin üzerine eklenen popüler müzik ve "Manitayı camide bile darlama işi" şeklindeki not, kısa sürede dijital platformlarda yayılarak geniş kitlelerin eleştirisine maruz kaldı. Kullanıcılar, tarihi bir ibadethanenin bu tarz bir içerik için fon olarak kullanılmasını saygısızlık olarak niteledi.

Emniyetin takibi failleri Antalya’da buldu

Paylaşımın yarattığı infial üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber devriye çalışmalarıyla görüntülerin izini sürdü. Yapılan teknik incelemeler ve konum analizleri neticesinde, videonun Antalya merkezli bir hesaptan yüklendiği belirlendi. Detaylı araştırmada, söz konusu iki gencin motosikletle Antalya’dan Konya’ya turistik bir gezi amacıyla geldikleri ve bu sırada cami içerisinde söz konusu çekimi gerçekleştirdikleri saptandı.

Savcılık düğmeye bastı: Adli tahkikat başlatıldı

Emniyet birimlerinin hazırladığı raporun ardından konu yargıya intikal etti. Gençlerin ikamet ettiği Antalya’daki Cumhuriyet Başsavcılığı, dini mekanlarda sergilenen bu tutumun hukuki boyutlarını incelemek üzere resmi bir soruşturma açtı. İki gencin ifadelerine başvurulacağı öğrenilirken, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Tarihi dokuya saygı çağrısı

Konya’nın en değerli mimari eserleri arasında gösterilen Aziziye Camisi’nde yaşanan bu hadise, kültürel ve dini mirasın korunması konusundaki tartışmaları yeniden canlandırdı. Yetkililer, özellikle tarihi önemi yüksek olan dini mekanlarda yapılan çekimlerin, mekanın ruhuna ve toplumsal değerlere uygun olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.