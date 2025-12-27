ABD’nin batı kıyısını etkisi altına alan şiddetli fırtına sistemi, California genelinde yaşamı durma noktasına getirdi. Özellikle Los Angeles ve çevresinde kısa sürede düşen rekor yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Yetkililer, kentin yalnızca üç günde normalde bir yılda aldığı yağışın neredeyse yarısına maruz kaldığını açıkladı.

Üç günde yıllık yağışın yarısı

Meteoroloji birimlerinin paylaştığı verilere göre, Güney California’da ardı ardına etkili olan “atmosferik nehir” sistemleri, yağışları olağanüstü seviyelere taşıdı. Los Angeles İlçesi’nin bazı bölgelerinde yağış miktarı 27 santimetreyi bulurken, çok sayıda mahallede su baskınları meydana geldi. Kıyıdan iç kesimlere kadar uzanan geniş bir alanda dere yatakları taştı, ana arterler ulaşıma kapandı.

Sel ve heyelanlar riski büyüttü

Aşırı yağışlar, yılın başlarında yaşanan orman yangınlarının ardından zemin bütünlüğü zayıflayan alanlarda toprak kaymalarını tetikledi. Yetkililer, yamaç bölgelerde yaşayan vatandaşlar için acil tahliye çağrıları yaptı. Bazı yerleşimlerde evler ve araçlar çamur altında kalırken, altyapı hatlarında da ciddi hasarlar oluştu.

Can kaybı artıyor

Eyalet genelinde etkili olan sağanakların en az üç kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında, yoğun yağış altında seyir halindeyken aracının kontrolünü kaybeden bir şerif yardımcısının da bulunduğu açıklandı. Diğer ölümlerin ise ani sel baskınları sırasında yaşandığı kaydedildi.

Olağanüstü hal ilan edildi

California Valisi Gavin Newsom, Los Angeles başta olmak üzere eyaletin bazı bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Newsom, acil durum ekiplerinin sel ve heyelanlara karşı arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, kapanan yolların açılması ve altyapı onarımları için yoğun mesai harcandığını belirtti.

Uyarılar sürüyor

Yetkililer, yağışların şiddetinin kademeli olarak azalmasının beklendiğini ancak toprağın suya doymuş olması nedeniyle yeni sel ve heyelan riskinin devam ettiğini vurguladı. Bölge sakinlerinden, resmi uyarıları yakından takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça riskli alanlara girmemeleri istendi.