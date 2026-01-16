Modellik kariyerine genç yaşta adım atan Boz, özellikle Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla büyük ilgi görmüş, 2022'den itibaren çeşitli film ve dizilerde rol almaya başlamıştı. Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunan genç oyuncu, Aynasız Haluk, Kendi Düşen Ağlamaz, Kör Nokta ve Can Borcu gibi yapımlarda yer aldı. 26 yaşındaki oyuncunun gözaltına alınması, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Çağla Boz kimdir? Neden gözaltına alındı?

1999 yılında İstanbul'da doğan Boz, 2019 yılında New York Fashion Week'te podyuma çıkarak uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yapılan operasyonda Boz'un evinde 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, soruşturma kapsamında en az 5 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Ünlü isimleri de kapsayan operasyonda, oyuncu Çağla Boz ve Melis Sabah dahil 5 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma kapsamında Boz'un evinde yapılan aramalarda 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 23 şüpheli, bugün adliyeye sevk ediliyor.

Uyuşturucu operasyonunda kimler var?

'Uyuşturucu temin etmek', 'satmak' ve 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada bugüne dek 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ile Mert Vidinli'nin firari olduğu belirtildi. Dün gözaltına alınanlar arasında eski milli futbolcu Ümit Karan ile sosyal medya ünlüsü Merve Sanay'ın da bulunduğu 18 kişiyle birlikte toplam 23 şüphelinin bugün savcılıkta ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Çağla Boz'un kariyeri

Çağla Boz, sosyal medya fenomeni, manken ve oyuncu olarak tanınıyor. Moda, yaşam tarzı ve oyunculuk paylaşımlarıyla geniş takipçi kitlesine sahipti. Kariyerine modellik ile başlayan genç isim, New York Fashion Week gibi prestijli organizasyonlarda boy göstererek adından söz ettirmişti. 2022 yılından itibaren oyunculuğa ağırlık veren Boz, televizyon dizileri ve dijital platformlarda çeşitli projelerde yer almıştı. Soruşturmanın seyrine göre hukuki sürecin nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.