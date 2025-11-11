1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Çağatay Ulusoy’un ailesi göçmen kökenli. Hem anne hem baba tarafı farklı coğrafyalardan Türkiye’ye göç etmiş ailelere dayanıyor. Babası Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden bir Türk ailesinin ferdi olarak biliniyor. Anne tarafından ise Boşnak kökeni taşıyor. Bu durum, Ulusoy’un kültürel çeşitliliğe sahip bir ailede büyüdüğünü gösteriyor.

Çağatay Ulusoy’un Babası Kimdir?

Çağatay Ulusoy Aslen Nereli?

Çağatay Ulusoy Kimdir?

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde üniversite eğitimini aldı. “Adını Feriha Koydum”, “Medcezir”, “İçerde” ve “Delibal” gibi yapımlardaki rolleriyle tanındı. Sarıyer doğumlu olan Ulusoy’un annesi Boşnak, babası ise Bulgaristan göçmeni Türk asıllı bir ailenin ferdi. Oyunculuk kariyerine 2010’lu yıllarda başladığı Best Model of Turkey yarışması sayesinde adım attı.