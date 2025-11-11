Kış aylarının gelmesiyle birlikte yükselen doğalgaz faturaları vatandaşları tasarruf yöntemlerine yönlendirdi. Kombi ustası Kadir Yazar, doğru sıcaklık ayarının faturalarda ciddi düşüş sağlayabileceğini belirtti.

İdeal Sıcaklık: 20–22 Derece

Kadir Yazar’a göre en verimli kullanım, kombiyi gün boyu 20–22 derece aralığında sabit çalıştırmak. Uzmanlar, cihazın sürekli kapatılıp açılmasının daha fazla enerji tükettiğini, çünkü tamamen soğuyan evin yeniden ısıtılmasının daha maliyetli olduğunu vurguluyor.

Yazar, “Sabit ısıda çalışan kombi hem verimli hem de konforlu. Sürekli açıp kapatmak tasarruf sağlamaz, faturayı artırır” dedi.

Oda Termostatı ile Ekstra Tasarruf

Kombi ustaları, oda termostatının doğru konumlandırıldığında yakıt tüketimini yüzde 15’e kadar düşürebileceğini ifade ediyor. Büyük evlerde termostatın koridor yerine sık kullanılan odalara yerleştirilmesi öneriliyor.

Küçük Bakımlar Büyük Fayda Sağlıyor

Uzmanlara göre petek havasının alınması, filtrelerin temizlenmesi ve yıllık bakım yaptırılması hem cihazın ömrünü uzatıyor hem de ısı verimliliğini artırıyor. Yazar, özellikle eski kombilerin düzenli kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Isı Yalıtımı Tasarrufu Destekliyor

Kombi ayarının yanında evin ısıyı koruması da önem taşıyor. Pencere aralıklarının fitille kapatılması, kalın perde kullanılması ve petek arkasına yalıtım paneli yerleştirilmesi sıcaklığın içeride kalmasına yardımcı oluyor. Böylece daha düşük derecelerde bile uzun süre sıcaklık korunabiliyor.

Uzmanlara göre, kombiyi doğru derecede kullanmak ve basit bakım işlemlerini ihmal etmemek, yükselen faturaları düşürmenin en etkili yolu. Hem konfor hem bütçe açısından dengeli bir kullanım için 20–22 derece ayarı tavsiye ediliyor.