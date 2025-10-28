İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını “Cumhuriyet Her Yerde” sloganıyla kentin her köşesine taşıdı. Torbalı, Kiraz, Menemen, Menderes, Bergama ve Tire’deki etkinliklerin ardından kutlamalar bu kez Selçuk’un Belevi Mahallesi’nde gerçekleşti.

Belevi Mahallesi’ndeki etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, mahalle muhtarları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve yüzlerce yurttaş katıldı. Kutlamalar, Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu’nun müzik şöleniyle başladı.

Tugay: “İzmir hem kurtuluşun hem Cumhuriyet’in kentidir”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet coşkusunun tüm kente yayılması için yoğun bir program yürüttüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“İzmir'in her tarafında olmaya çalışıyoruz. İyi günde ve kötü günde hep birlikte olmanın gereğini yerine getiriyoruz. Bizim için İzmir’in her köşesi çok değerli.

İzmir Kurtuluş Savaşı’nda büyük bir mücadele vermiştir. İzmirlilerin ataları, bu topraklarda düşmanla yiğitçe savaşmış insanlardır. Onlar bağımsızlık mücadelesi verirken aynı zamanda özgürlüklerine sahip çıkan gururlu, onurlu insanlardı.

Bugün biz, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e kavuşmuş bir halkız. İzmir, Türkiye’nin kurtuluşunun da Cumhuriyet’in kuruluşunun da kentidir. En çok bu şehre yakışır Cumhuriyet’i kutlamak, Atatürk’ü minnetle anmak.”

“Atatürk’ün idealleri bizim yolumuzdur”

Başkan Tugay, konuşmasında Atatürk’ün millet sevgisine vurgu yaparak, “Yurt Gezileri” sergisindeki bir fotoğrafı örnek gösterdi:

“Bu fotoğrafta Atatürk’ün gülüşündeki içtenliği, halka duyduğu sevgiyi görüyorum. O gönlümüzde, yüreğimizde ve aklımızda. Onun idealleri bizim için önemli.

Pırıl pırıl gençler, melek yüzlü çocuklar ve cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Bizden sonraki nesillere bu mirası daha iyi bir şekilde bırakmak için çok çalışmak zorundayız. Vatanını, milletini seven herkese ne mutlu.”

Sengel: “Cumhuriyet’in devrimleri kadınlara güç verdi”

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, konuşmasında ekonomik kriz, adaletsizlik ve hukukun zedelenmesine dikkat çekerek, Cumhuriyet’in kazanımlarına vurgu yaptı:

“Zor bir dönemden geçiyoruz; ekonomik buhran, savaşlar, adaletsizlikler içinde yaşıyoruz.

Ama eğer bugün bu mikrofonu bir kadın olarak tutabiliyorsam, bu Cumhuriyet devrimlerinin eseridir.

Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın bağımsızlığımız! Sonsuza kadar Cumhuriyet!”

Belevi Mahallesi Muhtarı Doğan Dönmez ise, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun, Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı.

İzmir Marşı hep bir ağızdan söylendi

Kutlamalarda sahne alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası, Kültür Orkestrası ve Türk Halk Müziği Muhtarlar Korosu, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Programın sonunda Başkan Cemil Tugay, binlerce yurttaşla birlikte İzmir Marşı’nı hep bir ağızdan seslendirdi. Alan, kırmızı-beyaz bayraklarla adeta bir Cumhuriyet meydanına dönüştü.

Çocuklar ve gençler için renkli etkinlikler

Kutlamalarda her yaştan vatandaş için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Köy Tiyatroları’nın “Cumhuriyet Oyunu”, mini disko, yüz boyama, sihirbaz ve palyaço gösterileriyle minikler doyasıya eğlendi.

Alanda ayrıca gençlik spor deneyim alanları, VR uygulamaları, çocuk atölyeleri, sağlık ve tarım stantları, gezici kütüphane aracı ve akıl-zeka oyunları atölyesi yer aldı.

Büyük ilgi gören “Atatürk’ün Yurt Gezileri” fotoğraf sergisi, vatandaşların duygusal anlar yaşamasına neden oldu.