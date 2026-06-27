Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in raylı sistemlerdeki 26 yıllık tarihi geçmişi, bugün yalnızca kentin ulaşımını değil, dünya genelindeki birçok büyük kentin projelerini de şekillendiriyor.

İzmir Metro AŞ’nin oluşturduğu işletme modeli, bakım kültürü ve özgün mühendislik disiplini, Kazakistan’dan Endonezya’ya uzanan geniş bir coğrafyada adeta bir örnek olarak gösteriliyor.

Uluslararası Toplu Taşıma Birliği’nin Türkiye Temsilciliği görevini üstlendi

Kurumun, 100’den fazla ülkeden üyesi bulunan Uluslararası Toplu Taşıma Birliği’nin Türkiye Temsilciliği görevini üstlenmesi, dünya genelindeki toplu ulaşım otoriteleriyle kurduğu bağı derinleştiriyor.

Özellikle Avrasya ve Orta Doğu bölgelerindeki şehirler, İzmir Metro’nun sürdürülebilir ulaşım anlayışını ve teknik altyapı yönetimini örnek alıyor.

İzmir’in başarısının en önemli sırrı ise dışa bağımlı olmayan, kendi mühendislik birikimiyle çözüm üreten ve kaynaklarını etkin kullanan bir işletme modeline sahip olması.

Astana ve Surabaya’ya uzanan tecrübe

Bu uluslararası ilginin sahaya yansıması ise, geçtiğimiz dönemde Astana ve Surabaya ile kurulan doğrudan temaslarla yeni bir boyut kazandı.

Kazakistan’ın başkenti Astana ile yapılan görüşmelerde metro altyapısının işletilmesi, istasyon yönetimi ve yoğun operasyon dönemlerindeki çözüm odaklı yaklaşımlar incelikle paylaşıldı.

Endonezya’nın ulaşım merkezi Surabaya’da ise yeni planlanan tramvay projeleri kapsamında hat planlamasından araç test süreçlerine, teknik şartnamelerin hazırlanmasından operasyonel detaylara kadar her aşama masaya yatırıldı.

Kendi imkanlarıyla yapılıyor

Uluslararası paydaşların İzmir modelini dikkatle incelemesinin ana sebebi, kurumun teknik bağımsızlığı. İzmir Metro; 27 kilometrelik metro hattı, 33 kilometrelik tramvay hattı, 24 metro istasyonu ve 46 tramvay durağının yönetimini tamamen kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor.

Yürüyen merdivenlerden asansörlere, katener hatlarından 32 ayrı trafo merkezine kadar tüm sistemin bakım ve onarımı, .kurumun kendi uzman ekipleri tarafından yürütülüyor.