Son Mühür / Atakan Başpehlivan Muhalif camianın tanınmış isimlerinden gazeteci yazar Şaban Sevinç, CHP'li Gürsel Tekin'in önümüzdeki günlerde genel başkan adaylığı için yola çıkacağını öne sürerek, konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Şaban Sevinç: Tekin ipleri koparacak

Gürsel Tekin'in, pazartesi günü İstanbul il başkanı olarak atanmadığı taktirde Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıkabileceğini savunan gazeteci yazar Şaban Sevinç, “Gürsel Tekin, pazartesi günü İstanbul il başkanı olarak atanmazsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun butlanla partinin başına dönmesini iptal ettirip çağrı heyeti başkanı olarak CHP genel başkanlığına gelmenin hesaplarını yapıyor. Gürsel Bey pazartesi günü İstanbul il başkanı olarak görevlendirilmezse, atanmazsa ipleri koparacak deniliyor" dedi.

"Bunu bana anlatan kişiye, ‘O kadar da değil kardeşim, saçmalamayın. Bu mümkün değil’ dedim"

Son olarak, Gürsel Tekin ile ilgili değerlendirmelerine devam eden Sevinç, konuyla ilgili sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Gürsel Tekin, o dava üzerinden Kılıçdaroğlu’nun butlan kararıyla genel başkanlığa dönmesini iptal ettirip kendisini, kurultayı toplamak üzere çağrı heyeti başkanı olarak CHP genel başkanlığına getirtmek için çalışacak.

Bunu bana anlatan kişiye, ‘O kadar da değil kardeşim, saçmalamayın. Bu mümkün değil’ dedim. Bana bu bilgiyi veren kişi, ‘Kesin konuşma. Gürsel Tekin’in arkasında önemli güçler var’ dedi. En azından Gürsel Tekin’in bunun için çalışacağını söylediler"