Son Mühür / Atakan Başpehlivan Muhalif kamuoyunun önemli kalemlerinden gazeteci yazar Şaban Sevinç, YENİ Parti'nin yapılan anketlerde 10 puandan fazla oy kaybettiğini söyleyerek, özellikle 'Çerçeve Yasa' sürecinde alınan grup kararının bu düşüşe neden olduğunu belirterek, konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Şaban Sevinç: YENİ Parti sadece bir ayda 10 puandan fazla oy kaybetti

Sosyal medya üzerinden yayınladığı videosunda YENİ Parti'nin sadece bir ayda 10 puandan fazla oy kaybettiğini öne süren ve moral düşüklüğü olduğunu savunan gazeteci Şaban Sevinç, "YENİ Parti sadece bir ayda 10 puandan fazla oy kaybetti.

Ne oldu bu bir ayda? En somutu, çerçeve yasada Yeni Parti’nin tutumu. Yeni Parti’nin kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Son dönemde Yeni Parti’yi destekleyen çevrelerde bir moral düşüklüğü, motivasyon eksilmesi, aidiyet hissinin azalması gözlemleniyor. Bunun haklı sebepleri de var" dedi.

"Sizin hedefiniz AK Parti iktidarını değiştirmek olmalı"

Son olarak, GÜNDEMAR Araştırma'nın sahibi Tamer Bolat ile konuyla ilgilil bir görüşme yaptığını aktaran ve vatandaşın özellikle çerçeve yasa sürecinin ardından böyle bir tutum takındığının altını çizen Sevinç, muhalefetin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini savunarak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "GÜNDEMAR araştırmasının sahibi Tamer Bolat’la bir görüşme yaptım. Tamer Hoca bu analizi Özgür Özel’le de paylaşmış. Yeni Parti’nin böyle sert düşüşünün bir ay içinde en önemli sebebi nedir, dedim. ‘Çerçeve yasadaki ‘havet’ tutumu’ diyor.

O çerçeve yasaya Yeni Partililerin evet ya da hayır vermesinden daha önemli tepki, milletin güveninin kırılmış olması’ diyor. Zafer Partisi ve İYİ Parti de bu Terörsüz Türkiye sürecine ve çerçeve yasaya sert muhalefet ettikleri hâlde onların da oylarında bir artış olmadı. Vatandaş şöyle bakıyormuş: ‘Kardeşim, muhalefet olarak siz Yeni Parti, İYİ Parti, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi dayanışma içinde olmalısınız. Muhalefet partileri olarak birbirinize taş atmayın. Sizin hedefiniz AK Parti iktidarını değiştirmek olmalı’ diye bakıyormuş kamuoyu"