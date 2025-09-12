C31K Grubu sosyal medyada “Cehennemin 31. Katı” adıyla bilinen, son dönemde çeşitli suçlarla gündeme gelen bir topluluk olarak tanındı. Özellikle cinsel istismar, hayvanlara eziyet ve örgüt propagandası gibi ciddi suçlamalarla birçok ilde operasyonlar düzenlendi ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

C31K Grubuna Operasyonun Ayrıntıları

Son haftalarda Emniyet Siber Suçlarla Mücadele ve İçişleri Bakanlığı’nın ortak çalışmalarıyla başta İstanbul, Ankara, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük olmak üzere farklı şehirlerde eş zamanlı baskınlar gerçekleşti. Telegram ve Discord gibi sosyal medya platformlarında aktif olan C31K grubuna yönelik bu operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı. Grup üyelerinin internet ortamında kedilere ve diğer hayvanlara işkence videoları yayımladığı, aynı zamanda çocuklara yönelik cinsel içerikli istismarı teşvik eden paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

C31K Grubu Kimdir? Ne Amaçla Hareket Ediyor?

C31K adını “Cehennemin 31. Katı” ifadesinden alıyor. Özellikle organize olarak sosyal medya üzerinde topluluk kuran grup, cinsel istismar ve şiddet içerikli görüntülerle gündeme geldi. Hayvanlara eziyet, çocuklara yönelik korkutucu ve saldırgan mesajlar göndermek, terör örgütlerine propaganda yapmak gibi internetin en ciddi suçları gruba atfedildi. Topluluğun organize biçimde hem sosyal ağlarda hem mesajlaşma platformlarında aktif olduğu tespit edildi.

Gözaltı ve Yasal Süreç

Operasyonlar sonucunda grubun yöneticileri ve aktif üyeleri başta olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hayvanlara eziyet, cinsel saldırı, örgüt propagandası ve tehdit gibi suçlardan işlem yapıldı. Topluluğun sosyal medya hesapları, başta Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere resmi kurumlarca kapatıldı ve adli süreç başlatıldı.

Kamuoyunda Etki ve Tepki

C31K grubu, sosyal medyada büyük tepki topladı. Özellikle internetin kirli yüzünü temsil eden, dijital ortamda organize suç işleyen gruplara karşı duyarlılık arttı. Sivil toplum kuruluşları ve sosyal medya kullanıcıları olayın ayrıntılarını yakından takip etti; hem hayvan hakları hem çocuk güvenliği konusunda geniş çaplı kampanyalar başlatıldı.

Yetkililerin Açıklamaları ve Toplumsal Duyarlılık

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet birimleri, toplumun güvenliği için bu tarz dijital suç gruplarına karşı operasyonların süreceğini açıkladı. Yetkililer, internet ortamında suç unsuru barındıran faaliyetlerin takibinin yoğun şekilde sürdüğünü ve kamuoyunun bilinçli olması gerektiğini vurguladı. Son yaşanan operasyon, sosyal medyada kara propaganda, cinsel istismar ve hayvana şiddete karşı mücadelenin önemini bir kez daha ortaya çıkardı