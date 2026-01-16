Mutfaklarda yer kazanmak amacıyla buzdolabının üstüne tepsi, küçük ev aletleri ve mutfak gereçleri yerleştirilmesi yaygın bir alışkanlık olarak biliniyor. Beyaz eşya servis uzmanları, bu kullanımın cihazın çalışma prensibine aykırı olduğunu ifade ediyor.

Buzdolapları, içerde oluşan ısıyı yalnızca arka kısımdan değil, üst ve yan panellerden de dışarı vererek soğutma sağlıyor. Üst yüzeyin kapatılması, bu ısının cihaz üzerinde hapsolmasına neden oluyor. Oluşan bu durum motorun aşırı ısınmasına yol açıyor.

Motor beklenenden fazla çalışmak zorunda kalıyor

Isı tahliyesi sağlanamayan buzdolabında iç sıcaklık daha hızlı yükseliyor. Bu da kompresörün durmaksızın çalışmasına neden oluyor. Normal şartlarda belirli aralıklarla devreye giren motor, bu koşullarda yüzde 25 daha fazla enerji tüketiyor.

Uzmanlara göre ortalama 15 yıl ömür biçilen bir kompresör, bu aşırı yük nedeniyle 5-6 yıl içinde mekanik arıza yaşayabiliyor. Bu durum hem enerji faturasına hem de servis masraflarına yansıyor.

Elektronik cihazlar ek risk oluşturuyor

Buzdolabının üzerine mikrodalga fırın ya da tost makinesi gibi ısınan cihazların yerleştirilmesi, riskleri daha da artırıyor. Bu cihazların yaydığı ısı, buzdolabının kendi ısısıyla birleşerek elektrik aksamında aşırı ısınmaya yol açabiliyor.

Uzmanlar, bu durumun kısa devre ve yangın riskini ciddi oranda artırdığını belirtiyor.

Üstte saklanan gıdalar da zarar görüyor

Buzdolabının dış yüzeyinden yayılan ılık hava, üstte bırakılan ekmek ve meyvelerin daha hızlı kurumasına neden oluyor. Bu nedenle ekmekler çabuk bayatlıyor, meyveler ise normalden erken çürüyor.

Servislerin önerdiği temel kurallar

Beyaz eşya servisleri, buzdolabının üstü ile tavan arasında en az 15-20 santimetre boşluk bırakılmasını öneriyor. Cihazın üzerine örtü, ağır eşya ya da mutfak gereçleri konulmaması gerektiği vurgulanıyor.

Ayrıca üst panelde biriken tozun bile zamanla yalıtım etkisi oluşturarak motoru zorladığına dikkat çekiliyor. Düzenli temizlik, güvenli ve verimli kullanım için önem taşıyor.