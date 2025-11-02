Kış aylarının başlamasıyla birlikte en çok karşılaşılan sorunlardan biri, yeni alınan botların kaygan tabanları oluyor. Buzlu kaldırımlar, eriyen kar ve ıslak zeminler düşme riskini artırırken, uzmanlar basit malzemelerle bu tehlikeyi önlemenin mümkün olduğunu belirtiyor. Üstelik yöntemler evde 5 dakikadan kısa sürede uygulanabiliyor.

Keçe ile Kaymayı Önlemenin Kolay Yolu

Uzmanlara göre en etkili çözüm, keçe kullanmak. Küçük keçe parçaları, botun topuk ve burun kısımlarına PVA yapıştırıcı ile sabitleniyor. Bu işlem, zemine tutunmayı belirgin şekilde artırarak kaymayı büyük ölçüde önlüyor.

Keçe, don derecelerinde bile etkisini korurken, karların erimeye başladığı dönemlerde haftada bir yenilenmesi öneriliyor. Hem doğa dostu hem de tabanı çizmeyen bu yöntem, güvenliği ekonomik bir şekilde artırıyor.

Zımpara Kağıdı ile Fabrika Çıkışlı Etki

Bir diğer kolay yöntem ise zımpara kağıdı. Ayakkabı tabanına küçük şeritler halinde yapıştırıldığında, adeta fabrika çıkışlı bir kaymaz taban etkisi yaratıyor. Zımpara kağıdı yaklaşık 2–3 hafta boyunca etkisini korurken, hem kar hem de buz üzerinde güçlü bir tutuş sağlıyor.

Ancak bu yöntemde dikkat edilmesi gereken nokta, ev ya da ofis gibi kapalı alanlarda zeminde iz bırakabilme ihtimali. Bu nedenle dış mekân kullanımı için daha uygun görülüyor.

Kaymaz Spreyler Alternatif Ama Dikkatli Kullanılmalı

Evde hızlı uygulanabilen bir diğer yöntem de kaymaz spreyler. Ancak bu ürünler, keçe ve zımpara kadar ekonomik olmadığı gibi taban yapısına zarar verme riski taşıyor. Bu nedenle uzmanlar, ev tipi malzemelerle yapılan çözümleri daha güvenli ve sürdürülebilir buluyor.

Evde 5 Dakikada Güvenli Adımlar

Tüm yöntemler, özel beceri gerektirmeden, birkaç dakika içinde uygulanabiliyor. Gerekli malzemeler ise her evde veya en yakın kırtasiyede, yapı markette kolaylıkla bulunabiliyor.

Kışın buzlu kaldırımlarında kayma korkusu yaşamak istemeyenler için bu küçük dokunuşlar, hem cebinizi koruyor hem de güvenli adımlar atmanızı sağlıyor.