Son Mühür/Merve Turan- Ramazan ayında sosyal destek çalışmalarını artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı bölgelerinde kurduğu Danışma ve Dayanışma Noktaları aracılığıyla ihtiyaç sahibi hanelere günlük 15 bin kişilik ücretsiz iftar yemeği ulaştırıyor. Belediye, 30 ilçede kurulan iftar sofralarının yanı sıra Kent Lokantaları ve aşevi hizmetleriyle de sıcak yemek desteğini sürdürüyor.

Dört ayrı noktada ücretsiz iftar

Kent genelinde dört ayrı noktada hizmet veren Kent Lokantalarında ramazan boyunca ücretsiz iftar menüsü uygulanıyor. Bununla birlikte belediyeye bağlı aşevinde hazırlanan yemekler, Danışma ve Dayanışma Noktaları üzerinden vatandaşlara dağıtılıyor. İftar saatine uygun şekilde planlanan dağıtım organizasyonuyla yemeklerin sıcak olarak ulaştırılması sağlanıyor.

“Üretim süreci hijyen kurallarına uygun”

Belediye bünyesindeki aşevinde 12 yıldır görev yapan gıda mühendisi Gökhan Koldaş, yemek üretimlerinin hijyen standartlarına uygun biçimde gerçekleştirildiğini belirtti. Her gün 15 bin kişilik iftar yemeğinin uzman ekipler tarafından hazırlandığını ifade eden Koldaş, dağıtımın planlı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Ramazan ayının dayanışma ruhuna uygun olarak çalıştıklarını dile getiren Koldaş, sürece katkı sunan personele teşekkür etti.

Dağıtım saatleri iftara göre düzenlendi

Ballıkuyu Dayanışma Noktası’nda görev yapan Filiz Işık da sosyal destek çalışmalarının sahadaki uygulamasına ilişkin bilgi verdi. Ramazan öncesinde yemek dağıtımının saat 13.30’da başladığını hatırlatan Işık, iftar saatine göre yeni düzenlemeyle dağıtımın 17.30’da yapıldığını kaydetti. Işık, ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak ulaşmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Vatandaş memnun

Hizmetten yararlanan vatandaş ise verilen destekten memnun olduklarını dile getirdi. Berivan Su, gıda yardımının yanı sıra erzak ve çeşitli sosyal desteklerin de sağlandığını belirterek teşekkür etti. Emine Mandaralı, yemeklerin içeriğini beğendiğini ve hizmetten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Necla Ünsal ise iki yıldır düzenli olarak yemek aldığını, belediyenin farklı alanlarda da destek sunduğunu söyledi.