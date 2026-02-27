Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Barbaros’ta 1970’li yıllarda film gösterimleri yapılan ve tapuda “sinema binası” olarak geçen taş yapı hâlâ ayakta. Yıllar içinde atıl kalan bu mekân, köyün hafızasında yerini korudu. Kurulan kulüp, sıfırdan bir alışkanlık oluşturmadı; var olan kültürel birikimin devamı oldu.

Halk eğitim kursuyla başladı

Süreç, Halk Eğitim bünyesinde açılan kısa film kursuyla başladı. Kursun yürütücülüğünü kısa film yönetmeni ve sinema eğitmeni Çayan Bilgin üstlendi. Bu adım, köydeki ilgiyi örgütlü bir yapıya dönüştürdü.

Bugün Barbaros’ta senaryo yazarlığı, sinema kuramı ve fotoğrafçılık dersleri veriliyor. Kısa film üretimi henüz başlamadı; ancak üretim altyapısı aşamalı şekilde hazırlanıyor. Kulüp, önceliği izleme ve tartışma kültürünün güçlendirilmesine verdi.

Kışın kütüphanede, yazın açık havada

Kış aylarında köy kütüphanesinde düzenli film gösterimleri yapıldı, izlenen filmler üzerine değerlendirmeler gerçekleştirildi. Yaz döneminde ise gösterimler Barbaros Açıkhava Sineması’nda yapıldı.

İki yıldır aktif olan açık hava sineması, çevre ilçelerden gelen katılımcılarla yaz akşamlarını kültürel buluşmaya dönüştürdü.

100 haftayı aşan gösterim

Kulüp, üç yılda 100 haftayı aşkın film gösterimi gerçekleştirdi. Gösterimlere zaman zaman oyuncular ve yönetmenler katıldı, söyleşiler düzenlendi. Sinema, yalnızca izlenen değil; üzerine konuşulan ve birlikte deneyimlenen bir alan haline geldi.

İmeceyle büyüyen yapı

Kulübün faaliyetleri köy halkının ve yerel yönetimin desteğiyle sürdürüldü. Muhtar Barbaros Ersan ile köy sakinlerinin katkıları, çalışmalara dayanışma zemini oluşturdu. Yazlık sinemanın sezona hazırlanması için yapılan tadilatlar imece usulüyle yürütüldü.

Kulüp, çalışmalarını Barbaros Kültür Sanat Turizm ve Kırsal Kalkınma Derneği (Baküs-Der) çatısı altında sürdürdü. Dernek Başkanı Tuğrul Yurtseven ve köy halkının desteği faaliyetlerin devamlılığını sağladı.

Festival ve bölgesel dayanışma

Uluslararası Mitoloji Film Festivali’nin ara etkinlikleri Barbaros Sinema Kulübü iş birliğiyle köyde düzenlendi. Gösterim ve söyleşilerde mitolojik anlatılar sinema aracılığıyla ele alındı. Buca ve Narlıdere’den katılım sağlanması, köyün kültürel çekim merkezi haline geldiğini gösterdi.

2016’dan bu yana her yaz düzenlenen Oyuk Festivali de Barbaros’un kültürel kimliğini güçlendirdi. Köyün “En İyi Turizm Köyü” seçilmesi, bu canlılığın görünürlüğünü artırdı.

Barbaros Sinema Kulübü’nün varlığı, Urla Sinema Topluluğu’nun kuruluşuna da ilham verdi. İki topluluk ortak etkinliklerle bölgesel sinema dayanışması oluşturdu.

Köyde sinema kalıcılaştı

Barbaros’ta sinema geçici bir etkinlik olmaktan çıktı. Kışın kütüphanede, yazın açık havada sürdürülen gösterimler köyün kültürel yaşamının parçası haline geldi. Perde açık kaldı. Barbaros’ta sinemanın ışığı sönmedi.