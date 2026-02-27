Son Mühür/ Osman Günden - 2020 yılından bu yana sürdürülen proje kapsamında Efes Selçuk’ta elde edilen yerel tohumlar talep eden vatandaşlara gönderilecek. Uygulama ile yerel üretimin desteklenmesi ve ata tohumlarının yaygınlaştırılması hedeflendi.

Selçuk Kara Karpuzdan Kınalı Bamyaya

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde elde edilen tohumlar arasında Selçuk Kara Karpuz, Fındık Domates, Aydın Karası Uzun Patlıcan, Kara Kavun, Kınalı Bamya, Topan Patlıcan, Mısır ve Tatlı Sivri Biber yer aldı.

Bereketli topraklarda yetiştirilen tohumların, üretimi ve üreticiyi teşvik etmek amacıyla Türkiye genelinde toprakla buluşturulacağı bildirildi. Tohum talebinde bulunmak isteyen vatandaşların internet üzerinden başvuru yapabileceği açıklandı.

“Yerel tohumlarımızın bereketini paylaşıyoruz”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Tüm Türkiye Eksin” çağrısıyla Efes Selçuk’un tarımsal üretim gücünü ülke geneline yaymak istediklerini belirtti. Sengel, “Tüm Türkiye Eksin çağrısına ilk çıktığımızda pandemi dönemindeydik. Pandemi bize gıdaya ulaşmanın, dahası tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Pandemi sonrasında yaşanan ekonomik sorunlar, depremler, alım gücünün düşmesi ve sağlıklı beslenmenin lüks haline gelmesi tarımsal üretimin hayati önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu nedenle yerel tohumlarımızın bereketini paylaşmak için tüm Türkiye’yi toprakla buluşmaya, Efes Selçuk’un yerel tohumlarını Türkiye’nin dört bir yanında filizlendirmeye davet ediyoruz” dedi.